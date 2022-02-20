Испания

Завершился очередной матч чемпионата Испании.

В еще одном матче 25-го тура чемпионата Испании Бетис на своем поле принимал Мальорку.

Морено в середине первого тайма вывел свою команду вперед и долгое время Бетис удерживал преимущество, играя на встречных курсах с соперником. Тем не менее, за 15 минут до конца основного времени Мурики сумел ударом головой сравнять счет.

Матч приближался к ничейному результату, однако вышедший на замену Батталья сыграл не по правилам в своей штрафной, а Виллиан Жозе привел приговор в исполнение, точным ударом принеся своей команде победу.

Бетис — Мальорка 2:1

Голы: Морено, 25, Виллиан Жозе, 83 (пен.) — Мурики, 75

Бетис: Руй Силва — Морено, Руис (Гонсалес, 62), Бартра, Бельерин — Вильям Карвалью, Родригес, Каналес (Хоакин, 84), Хуанми (Тельо, 62), Фекир — Иглесиас (Виллиан Жозе, 71)

Мальорка: Рико — Коста, Раильо, Вальент, Маффео — Дани Родригес (Фер Ниньо, 70), Севилья (Батталья, 65), Руис де Галаррета (Санчес, 45+2), Кубо (Ли Кан Ин, 46) — Мурики, Анхель Родригес (Ндиайе, 46)

Предупреждения: Руис, Хуанми, Мурики, Батталья, Бельерин.