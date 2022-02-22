Испания

Football.ua рассказывает о событиях минувшего тура испанской Ла Лиги.

Очередной тур испанского чемпионата подарил нам возобновление связки Бензема — Винисиус на уровне Примеры, шикарный гол Луиса Суареса против Осасуны, и другие интересные события.

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 25 ТУР

Атлетико разгромил Осасуну на ее поле

После сенсационного поражения от традиционно неудобного Леванте на прошлой неделе (0:1), для которого то была вторая победа в чемпионате, "матрасники" красиво убрали с дороги на пути в зону Лиги чемпионов Осасуну.

Облак – Врсалько, Савич, Хименес (Фелипе, 46), Рейнилдо – Маркос Льоренте (А. Корреа, 81), Э. Эррера, Коке, Феррейра Карраско (Серрано, 82) – Луис Суарес (Кондогбия, 72), Фелиш (Эрмосо, 82)

Для того, чтобы забить три мяча Атлетико хватило всего-то пяти ударов по воротам памплонцев и четырех в створ.

Героем матча (см. игроки тура) стал Жоау Фелиш. Португалец сначала забил сам после сэйва вражеского кипера, мощно вонзив мяч в сетку, а во втором тайме ассистировал Луису Суаресу, забившему шикарным ударом практически с центра поля (см. голы тура)!

В концовке контрольный в голову произвел Анхель Корреа, реализовавший свой момент после отличной передачи от Коке.

Генеральная репетиция перед тяжелейшей битвой с Манчестер Юнайтед прошла на "ура". Любопытно, что перевесит в том противостоянии. Правда, это уже тема для совсем другого материала:-)

Марко Асенсио – спаситель мадридского Реала

Некогда Марко Асенсио считался одной из главных надежд "сливочных" и с этим сложно было поспорить. Тем не менее, в полной мере раскрыться ему, пожалуй, пока что так и не удалось. Полновесным лидером Мадрида он не стал, однако это не означает, что он не приносит команде пользы. Приход Карло Анчелотти заметно оживил не только Винисиуса, но и воспитанника Мальорки.

Куртуа – Карвахаль (Лукас Васкес, 87), Милитао, Алаба, Ферлан Менди (Марсело, 82) – Вальверде, Каземиро, Модрич (Родриго, 82) – Асенсио (Себальос, 82), Бензема, Винисиус (Эден Азар, 85)

На счету Асенсио уже третий победный гол в этом чемпионате, соответственно, подаривший Реалу ни много ни мало 9 очков! И ладно матч с той же Мальоркой на выезде, там и без его голевых подвигов наверняка удалось бы добыть победу, но вот с сумели ли бы "сливочные" пробить сопротивление Гранады и Алавеса – вопрос вполне открытый.

Даже не смотрев его взятие ворот вы наверняка понимаете, каким образом мяч затрепыхался в сетке. Да-да, Марко забил очередного красавца из-за пределов штрафной (см. голы тура), а далее Реал просто закончил начатое, добавив еще два кирпичика в фундамент этой победы.

Карим Бензема на прошлой неделе наконец-то вернулся в строй и даже успел бесполезно провести на поле 90 минут в Париже в Лиге чемпионов, но вот в Ла Лиге он как будто никуда и не пропадал. По крайней мере, фирменной синергией с Винисиусом отметился (см. голы тура).

Учитывая очередную ничью Севильи 35-ое чемпионство все ближе и ближе к Сантьяго Барнабеу. Учитывая проблемы Барселоны и кризис недругов из Атлетико есть подозрения, что "сливочные" вполне могут стать единоличным фаворитом чемпионата на ближайшие год/два так точно.

Первый хет-трик Обамеянга за Барселону

Зимние усиления каталонцев продолжают давать о себе знать. Ферран Торрес и Адама Траоре уже успели порадовать болельщицкую торсиду каталонцев результативными действиями, вот и пришла очередь очередного новичка.

Мамардашвили – Фулькье, Диахаби, Альдерете (Кюмарт, 85), Гайя (Лато, 65) – Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 65), Хиль – Дуро (Андре Маркос, 85), Гедеш

тер Штеген – Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба – Гави (Адама Траоре, 81), Бускетс, Ф. де Йонг (Педри, 60) – У. Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Обамеянг (Л. де Йонг, 82), Ферран Торрес

В бытность игроком дортмундской Боруссии на Пьер-Эмерика Обамеянга успело позариться много ведущих клубов Европы. И правда, его потрясающая игра в стане "шмелей" действительно заслуживала подобных почестей. Однако затем случился переход в Арсенал, где, получив недавний жирный контракт от "канониров", габонец, подобно Месуту Озилу, совсем бросил выполнять свои непосредственные обязанности, вместо этого влипая в очередные скандалы.

Переезд на Камп Ноу воспринимается, как настоящий подарок судьбы. "Ауба" наконец-то исполнил свою мечту и перешел в суперклуб, где постарается восстановить былой статус. Да, каталонский гранд сейчас лишь постепенно начинает выходить из коматоза и вряд ли способен бороться за самые высокие места здесь и сейчас, но ведь есть и позитивная сторона вопроса. У Хави все футболисты равны и каждый в равной мере претендует на попадание в основной состав, так что если усиленно пахать на тренировках и трудиться, то можно твердо остаться в обойме даже в случае неизбежного обновления состава и громких покупок в будущем.

Особенно горяча Обамеянг полюбил Месталью, на которой успел в свое время отличится трижды в полуфинале Лиги Европы-2018/19 в составе Арсенала, и вот теперь повторил это достижение уже в сине-гранатовой футболке. Правда, "дуплет" выглядел бы более справедливым итогом, так как у Педри попросту украли заслуженное взятие ворот (см. голы тура). Да, там был рикошет от спины его товарища, но ведь мяч принципиально не сменил траекторию полета, а все сделал именно испанец. Ну это так, к слову.

Пьер-Эмерик – блестящий завершитель атак, что он в очередной раз доказал. Интересно, сумеет ли он хотя бы частично восстановить суперсвязку с Усманом Дембеле, его "братишкой", с которым они некогда разрывали немецкие турниры в составе Боруссии Дортмунд.

А Валенсия… Да что Валенсия? Хосе Бордалас определенно выбрал не тот вектор развития своей карьеры на данный момент. Жадный и одиозный владелец "летучих мышей" Питер Лим по-прежнему выдавливает все соки из засохшего и покрывшегося коростой лимона, не собираясь дарить фанатам левантийцев избавление в виде продажа их любимого клуба. Смотря на имена и игру отдельных игроков так и норовит задать наводящий вопрос – кто все эти люди и как они вообще здесь оказались? Совсем недавно "Лос Чес" играли в плей-офф Лиги чемпионов, побеждали в Кубке Испании под руководством Марселино Гарсии Тораля, а ныне скатились до уровня унылого и захудалого середняка. Карлосу Солеру необходимо бежать отсюда летом как можно скорее, если ему дорога его карьеру. Как бы Валенсия с такими проблемами не превратилась в борца за выживание под стать их врагам из Леванте в будущем сезоне…

Коротко об остальных:

- Эльче добыл волевую победу над Райо Вальекано (2:1). Мы много говорили о том, что в последнее время "пчелы" совсем разучились забивать, а теперь скажем еще одну крамольную мысль – разучились побеждать. И даже мяч, забитый Франом Гарсией по чудаковатой дуге, не помог! Гвидо Карильо и Эсекиель Понсе ближе к эндшпилю забили по голу при полном попустительстве обороны банды Андони Ираолы, сделав очередной весомый шаг к сохранению прописки в элите. У Райо четыре поражения подряд в последних турах!

- Вильярреал ворвался в зону еврокубков! Не зря мы верили в то, что после неудачного старта "подводники" рано или поздно вернутся на привычно высокие для себя места. Гранада была разгромлена на Нуэво Лос Карменес со счетом 4:1 в матче с обильным количеством пенальти. Таковых в игре было сразу три и все удары с "точки" были реализованы. У "насридов" отличился Луис Милья, а у соперника – Арно Данжума, исполнивший свою фирменную "кобру" во время празднования. Данжума, к слову, оформил хет-трик. На неделе "желтой субмарине" предстоит первый акт битвы против Ювентуса в чемпионской лиге. Подготовка прошла успешно.

- Кадис и Хетафе разошлись миром (1:1). Уже на 6 минуте Борха Майораль реализовал пенальти, но "субмарине" удалось отыграться благодаря крутой комбинации (см. голы тура).

- Севилья вновь потеряла очки, на сей раз досадно оступившись в Каталонии. "Нервионцы" пытались добыть очередную победу малой кровью, но гола Рафы Мира, успевшего замкнуть подачу Алехандро Гомеса, сменившего Антони Марсиаля из-за травмы уже на 26 минуте, им не для этого не хватило. Эспаньол результативно огрызнулся на 50 минуте усилиями Сержи Дардера, а после прямой красной карточки Жулю Кунде команда Хулена Лопетеги сосредоточилась на охране своих ворот. Французский центрбек уже второй раз в сезоне откровенно подставляет своих товарищей по команде и главного тренера (памятуем о декабрьском приеме Барселоны на Рамон Санчес Писхуан). Вот и сейчас идиотская отмашка от Хавьера Пуадо едва не стоила Севилье поражения.

- Ведат Мурики после провала в Лацио, кажется, начинает находить свою команду, правда, его очередной гол все равно не помог Мальорке добыть хотя бы одно очко на Бенито Вильямарин. Многие хейтеры ждут, когда же у Бетиса закончится бензин и он начнет падение в таблице, но "огурцы" регулярно срамят всех скептиков. Не забываем и о том, что в прошлый четверг они играли в Санкт-Петербурге, где добыли волевую победу над Зенитом (3:2). Силенок хватило переломить ход встречи и против "островитян". Решающий гол на 83 минуте при счете 1:1 Виллиан Жозе провел с одиннадцатиметровой отметки.

- Атлетик не оставил шансов Реалу из Сан-Себастьяна во втором тайме (4:0). Гости, сыгравшие в результативную ничью (2:2) с Лейпцигом в Лиге Европы на прошлой неделе, не сумели противопоставить хозяевам ничего стоящего, однако держались вплоть до 68 минуты. Памятуем, что в первом тайме Икер Муниан не забил пенальти, который взял Алекс Ремиро. Зато после подачи Алехандро Беренгера (см. игроки тура) с углового и четкого удара Дани Вивиана Бильбао, что называется, прорвало. Ребята Марселино оформили разгром под аккомпанемент беспомощности соперников в сине-белых майках, а два первых мяча пришли после подач с угла поля. За счет них АБ вскочил на второе место по количеству взятий ворот после стандартов в чемпионате, уступая по этому показателю лишь Севилье.

- Сельта не сумела удержать победный счет в противостоянии с Леванте (1:1). Оба гола были забиты во втором тайме. Сперва Франко Серви точным ударом головой после отличного навеса Хави Галана открыл счет, но на 82 минуте Рохер Марти оказался расторопнее в чужой штрафной, расстреляв Матиаса Дитуро с нескольких метров.

Интересные факты:

- Эльче непобедим в последних четырех домашних играх в Ла Лиге – 3 победы и 1 ничья.

- Кроме того, недавний новичок выиграл все домашние игры против Райо Вальекано в рамках Примеры!

- Жоау Фелиш забил пять голов в пяти матчах против Осасуны в Ла Лиге. Памплонцы являются его любимым соперником в чемпионате!

- Анхель Корреа на данный момент является лучшим снайпером в топ-5 чемпионатов наряду с Робертом Левандовски в календарном 2022 году (по семь забитых мячей).

- Борха Майораль из Хетафе реализовал свой первый пенальти в Ла Лиге.

- Реал Мадрид забил 7 голов в 5 играх Примеры в этом году при показателе xG 13,2, что является наибольшей разницей в чемпионате.

- Только Руслан Малиновский забил больше голов из-за пределов штрафной в топ-5 лиг этого сезона, чем Марко Асенсио!

- Алехандро Гомес принял непосредственное участие как минимум в одном голе в трех последних матчах за Севилью во всех турнирах.

- Сержи Дардер из Эспаньола впервые в своей карьере забил в двух матчах Ла Лиги подряд.

- Пьер-Эмерик Обамеянг – четвертый футболист в этом веке, забивавший в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере после Стевана Йоветича, Миши Батшуайи и Хамеса Родригеса.

- Кроме того, габонец второй игрок после Франсишку Тринкау, забивший дубль в своем дебютном матче за Барселону в стартовом составе.

- Среди всех защитников в Ла Лиге только Жорди Альба сделал больше результативных действий (гол+6 ассистов), чем Алекс Морено в текущем сезоне (4 гола и 2 ассиста).

- Голкипер Алекс Ремиро отразил 93% по воротам его Реал Сосьедада в 2022 году!

- Капитан Бильбао Икер Муниаин стал первым футболистом в этом сезоне Ла Лиги, который в одном матче забил гол, отдал ассист и не реализовал пенальти, а также первым игроком Атлетика, по крайней мере, с сезона-2003/04, который сделал это.

- Атлетик Бильбао одержал самую крупную победу над Реал Сосьедадом в матче Примеры с октября 1959 года (также 4:0) – 62 года, 4 месяца и 16 дней назад.

Лучший гол 25 тура:

Луис Суарес (Атлетико) и его "триггер" по воротам Осасуны

Роскошная комбинация Кадиса и завершение Альваро Негредо

Марко Асенсио (Реал Мадрид)

Классные действия от мадридского Реала

Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона)

Гол имени Педри/Обамеянга (Барселона)

Лучший тренер 25 тура:

Унаи Эмери (Вильярреал) – убедительная победа над Гранадой (4:1)

Диего Симеоне (Атлетико) – убедительный ответ в Памплоне на поражение от Леванте

Карло Анчелотти (Реал Мадрид) – уверенная виктория над Алавесом (3:0)

Марселино (Атлетик Бильбао) – неожиданный разгром Реал Сосьедада в баскском дерби (4:0)

Лучший игрок 25 тура:

Арно Данжума (Вильярреал) – хет-трик в ворота Гранады

Жоау Фелиш (Атлетико) – гол+пас, позволившие "матрасникам" обыграть Осасуну в гостях

Марко Асенсио (Реал) – очередной важнейший победный мяч за "сливочных"

Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона) – хет-трик Валенсии

Связка из Бильбао Оскар Сансет (гол+пас) и Алехандро Беренгер (два ассиста), позволившие Атлетику неожиданно разгромить Реал Сосьедад на своем поле (4:0).

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Реал Мадрид 25 17 6 2 51 20 31 57 2 Севилья 25 14 9 2 36 17 19 51 3 Бетис 25 14 4 7 47 30 17 46 4 Барселона 24 11 9 4 42 28 14 42 5 Атлетико 25 12 6 7 45 34 11 42 6 Вильярреал 25 10 9 6 42 24 18 39 7 Реал Сосьедад 24 10 8 6 24 25 -1 38 8 Атлетик 25 9 10 6 29 21 8 37 9 Сельта 25 8 8 9 29 26 3 32 10 Осасуна 25 8 8 9 25 30 -5 32 11 Райо Вальекано 24 9 4 11 28 29 -1 31 12 Валенсия 25 7 9 9 37 42 -5 30 13 Эспаньол 25 7 8 10 30 35 -5 29 14 Эльче 25 7 8 10 28 33 -5 29 15 Хетафе 25 6 8 11 24 28 -4 26 16 Мальорка 24 6 8 10 23 38 -15 26 17 Гранада 25 5 9 11 27 40 -13 24 18 Кадис 25 3 11 11 21 39 -18 20 19 Алавес 25 5 5 15 19 42 -23 20 20 Леванте 25 2 9 14 25 51 -26 15

Следующий тур