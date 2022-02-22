Football.ua рассказывает о событиях минувшего тура испанской Ла Лиги.
Очередной тур испанского чемпионата подарил нам возобновление связки Бензема — Винисиус на уровне Примеры, шикарный гол Луиса Суареса против Осасуны, и другие интересные события.
ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 25 ТУР
18 ФЕВРАЛЯ 2022
19 ФЕВРАЛЯ 2022
20 ФЕВРАЛЯ 2022
21 ФЕВРАЛЯ 2022
Атлетико разгромил Осасуну на ее поле
После сенсационного поражения от традиционно неудобного Леванте на прошлой неделе (0:1), для которого то была вторая победа в чемпионате, "матрасники" красиво убрали с дороги на пути в зону Лиги чемпионов Осасуну.
Облак – Врсалько, Савич, Хименес (Фелипе, 46), Рейнилдо – Маркос Льоренте (А. Корреа, 81), Э. Эррера, Коке, Феррейра Карраско (Серрано, 82) – Луис Суарес (Кондогбия, 72), Фелиш (Эрмосо, 82)
Для того, чтобы забить три мяча Атлетико хватило всего-то пяти ударов по воротам памплонцев и четырех в створ.
Героем матча (см. игроки тура) стал Жоау Фелиш. Португалец сначала забил сам после сэйва вражеского кипера, мощно вонзив мяч в сетку, а во втором тайме ассистировал Луису Суаресу, забившему шикарным ударом практически с центра поля (см. голы тура)!
В концовке контрольный в голову произвел Анхель Корреа, реализовавший свой момент после отличной передачи от Коке.
Генеральная репетиция перед тяжелейшей битвой с Манчестер Юнайтед прошла на "ура". Любопытно, что перевесит в том противостоянии. Правда, это уже тема для совсем другого материала:-)
Марко Асенсио – спаситель мадридского Реала
Некогда Марко Асенсио считался одной из главных надежд "сливочных" и с этим сложно было поспорить. Тем не менее, в полной мере раскрыться ему, пожалуй, пока что так и не удалось. Полновесным лидером Мадрида он не стал, однако это не означает, что он не приносит команде пользы. Приход Карло Анчелотти заметно оживил не только Винисиуса, но и воспитанника Мальорки.
Куртуа – Карвахаль (Лукас Васкес, 87), Милитао, Алаба, Ферлан Менди (Марсело, 82) – Вальверде, Каземиро, Модрич (Родриго, 82) – Асенсио (Себальос, 82), Бензема, Винисиус (Эден Азар, 85)
На счету Асенсио уже третий победный гол в этом чемпионате, соответственно, подаривший Реалу ни много ни мало 9 очков! И ладно матч с той же Мальоркой на выезде, там и без его голевых подвигов наверняка удалось бы добыть победу, но вот с сумели ли бы "сливочные" пробить сопротивление Гранады и Алавеса – вопрос вполне открытый.
Даже не смотрев его взятие ворот вы наверняка понимаете, каким образом мяч затрепыхался в сетке. Да-да, Марко забил очередного красавца из-за пределов штрафной (см. голы тура), а далее Реал просто закончил начатое, добавив еще два кирпичика в фундамент этой победы.
Карим Бензема на прошлой неделе наконец-то вернулся в строй и даже успел бесполезно провести на поле 90 минут в Париже в Лиге чемпионов, но вот в Ла Лиге он как будто никуда и не пропадал. По крайней мере, фирменной синергией с Винисиусом отметился (см. голы тура).
Учитывая очередную ничью Севильи 35-ое чемпионство все ближе и ближе к Сантьяго Барнабеу. Учитывая проблемы Барселоны и кризис недругов из Атлетико есть подозрения, что "сливочные" вполне могут стать единоличным фаворитом чемпионата на ближайшие год/два так точно.
Первый хет-трик Обамеянга за Барселону
Зимние усиления каталонцев продолжают давать о себе знать. Ферран Торрес и Адама Траоре уже успели порадовать болельщицкую торсиду каталонцев результативными действиями, вот и пришла очередь очередного новичка.
Мамардашвили – Фулькье, Диахаби, Альдерете (Кюмарт, 85), Гайя (Лато, 65) – Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 65), Хиль – Дуро (Андре Маркос, 85), Гедеш
тер Штеген – Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба – Гави (Адама Траоре, 81), Бускетс, Ф. де Йонг (Педри, 60) – У. Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Обамеянг (Л. де Йонг, 82), Ферран Торрес
В бытность игроком дортмундской Боруссии на Пьер-Эмерика Обамеянга успело позариться много ведущих клубов Европы. И правда, его потрясающая игра в стане "шмелей" действительно заслуживала подобных почестей. Однако затем случился переход в Арсенал, где, получив недавний жирный контракт от "канониров", габонец, подобно Месуту Озилу, совсем бросил выполнять свои непосредственные обязанности, вместо этого влипая в очередные скандалы.
Переезд на Камп Ноу воспринимается, как настоящий подарок судьбы. "Ауба" наконец-то исполнил свою мечту и перешел в суперклуб, где постарается восстановить былой статус. Да, каталонский гранд сейчас лишь постепенно начинает выходить из коматоза и вряд ли способен бороться за самые высокие места здесь и сейчас, но ведь есть и позитивная сторона вопроса. У Хави все футболисты равны и каждый в равной мере претендует на попадание в основной состав, так что если усиленно пахать на тренировках и трудиться, то можно твердо остаться в обойме даже в случае неизбежного обновления состава и громких покупок в будущем.
Особенно горяча Обамеянг полюбил Месталью, на которой успел в свое время отличится трижды в полуфинале Лиги Европы-2018/19 в составе Арсенала, и вот теперь повторил это достижение уже в сине-гранатовой футболке. Правда, "дуплет" выглядел бы более справедливым итогом, так как у Педри попросту украли заслуженное взятие ворот (см. голы тура). Да, там был рикошет от спины его товарища, но ведь мяч принципиально не сменил траекторию полета, а все сделал именно испанец. Ну это так, к слову.
Пьер-Эмерик – блестящий завершитель атак, что он в очередной раз доказал. Интересно, сумеет ли он хотя бы частично восстановить суперсвязку с Усманом Дембеле, его "братишкой", с которым они некогда разрывали немецкие турниры в составе Боруссии Дортмунд.
А Валенсия… Да что Валенсия? Хосе Бордалас определенно выбрал не тот вектор развития своей карьеры на данный момент. Жадный и одиозный владелец "летучих мышей" Питер Лим по-прежнему выдавливает все соки из засохшего и покрывшегося коростой лимона, не собираясь дарить фанатам левантийцев избавление в виде продажа их любимого клуба. Смотря на имена и игру отдельных игроков так и норовит задать наводящий вопрос – кто все эти люди и как они вообще здесь оказались? Совсем недавно "Лос Чес" играли в плей-офф Лиги чемпионов, побеждали в Кубке Испании под руководством Марселино Гарсии Тораля, а ныне скатились до уровня унылого и захудалого середняка. Карлосу Солеру необходимо бежать отсюда летом как можно скорее, если ему дорога его карьеру. Как бы Валенсия с такими проблемами не превратилась в борца за выживание под стать их врагам из Леванте в будущем сезоне…
Коротко об остальных:
- Эльче добыл волевую победу над Райо Вальекано (2:1). Мы много говорили о том, что в последнее время "пчелы" совсем разучились забивать, а теперь скажем еще одну крамольную мысль – разучились побеждать. И даже мяч, забитый Франом Гарсией по чудаковатой дуге, не помог! Гвидо Карильо и Эсекиель Понсе ближе к эндшпилю забили по голу при полном попустительстве обороны банды Андони Ираолы, сделав очередной весомый шаг к сохранению прописки в элите. У Райо четыре поражения подряд в последних турах!
- Вильярреал ворвался в зону еврокубков! Не зря мы верили в то, что после неудачного старта "подводники" рано или поздно вернутся на привычно высокие для себя места. Гранада была разгромлена на Нуэво Лос Карменес со счетом 4:1 в матче с обильным количеством пенальти. Таковых в игре было сразу три и все удары с "точки" были реализованы. У "насридов" отличился Луис Милья, а у соперника – Арно Данжума, исполнивший свою фирменную "кобру" во время празднования. Данжума, к слову, оформил хет-трик. На неделе "желтой субмарине" предстоит первый акт битвы против Ювентуса в чемпионской лиге. Подготовка прошла успешно.
- Кадис и Хетафе разошлись миром (1:1). Уже на 6 минуте Борха Майораль реализовал пенальти, но "субмарине" удалось отыграться благодаря крутой комбинации (см. голы тура).
- Севилья вновь потеряла очки, на сей раз досадно оступившись в Каталонии. "Нервионцы" пытались добыть очередную победу малой кровью, но гола Рафы Мира, успевшего замкнуть подачу Алехандро Гомеса, сменившего Антони Марсиаля из-за травмы уже на 26 минуте, им не для этого не хватило. Эспаньол результативно огрызнулся на 50 минуте усилиями Сержи Дардера, а после прямой красной карточки Жулю Кунде команда Хулена Лопетеги сосредоточилась на охране своих ворот. Французский центрбек уже второй раз в сезоне откровенно подставляет своих товарищей по команде и главного тренера (памятуем о декабрьском приеме Барселоны на Рамон Санчес Писхуан). Вот и сейчас идиотская отмашка от Хавьера Пуадо едва не стоила Севилье поражения.
- Ведат Мурики после провала в Лацио, кажется, начинает находить свою команду, правда, его очередной гол все равно не помог Мальорке добыть хотя бы одно очко на Бенито Вильямарин. Многие хейтеры ждут, когда же у Бетиса закончится бензин и он начнет падение в таблице, но "огурцы" регулярно срамят всех скептиков. Не забываем и о том, что в прошлый четверг они играли в Санкт-Петербурге, где добыли волевую победу над Зенитом (3:2). Силенок хватило переломить ход встречи и против "островитян". Решающий гол на 83 минуте при счете 1:1 Виллиан Жозе провел с одиннадцатиметровой отметки.
- Атлетик не оставил шансов Реалу из Сан-Себастьяна во втором тайме (4:0). Гости, сыгравшие в результативную ничью (2:2) с Лейпцигом в Лиге Европы на прошлой неделе, не сумели противопоставить хозяевам ничего стоящего, однако держались вплоть до 68 минуты. Памятуем, что в первом тайме Икер Муниан не забил пенальти, который взял Алекс Ремиро. Зато после подачи Алехандро Беренгера (см. игроки тура) с углового и четкого удара Дани Вивиана Бильбао, что называется, прорвало. Ребята Марселино оформили разгром под аккомпанемент беспомощности соперников в сине-белых майках, а два первых мяча пришли после подач с угла поля. За счет них АБ вскочил на второе место по количеству взятий ворот после стандартов в чемпионате, уступая по этому показателю лишь Севилье.
- Сельта не сумела удержать победный счет в противостоянии с Леванте (1:1). Оба гола были забиты во втором тайме. Сперва Франко Серви точным ударом головой после отличного навеса Хави Галана открыл счет, но на 82 минуте Рохер Марти оказался расторопнее в чужой штрафной, расстреляв Матиаса Дитуро с нескольких метров.
Интересные факты:
- Эльче непобедим в последних четырех домашних играх в Ла Лиге – 3 победы и 1 ничья.
- Кроме того, недавний новичок выиграл все домашние игры против Райо Вальекано в рамках Примеры!
- Жоау Фелиш забил пять голов в пяти матчах против Осасуны в Ла Лиге. Памплонцы являются его любимым соперником в чемпионате!
- Анхель Корреа на данный момент является лучшим снайпером в топ-5 чемпионатов наряду с Робертом Левандовски в календарном 2022 году (по семь забитых мячей).
- Борха Майораль из Хетафе реализовал свой первый пенальти в Ла Лиге.
- Реал Мадрид забил 7 голов в 5 играх Примеры в этом году при показателе xG 13,2, что является наибольшей разницей в чемпионате.
- Только Руслан Малиновский забил больше голов из-за пределов штрафной в топ-5 лиг этого сезона, чем Марко Асенсио!
- Алехандро Гомес принял непосредственное участие как минимум в одном голе в трех последних матчах за Севилью во всех турнирах.
- Сержи Дардер из Эспаньола впервые в своей карьере забил в двух матчах Ла Лиги подряд.
- Пьер-Эмерик Обамеянг – четвертый футболист в этом веке, забивавший в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере после Стевана Йоветича, Миши Батшуайи и Хамеса Родригеса.
- Кроме того, габонец второй игрок после Франсишку Тринкау, забивший дубль в своем дебютном матче за Барселону в стартовом составе.
- Среди всех защитников в Ла Лиге только Жорди Альба сделал больше результативных действий (гол+6 ассистов), чем Алекс Морено в текущем сезоне (4 гола и 2 ассиста).
- Голкипер Алекс Ремиро отразил 93% по воротам его Реал Сосьедада в 2022 году!
- Капитан Бильбао Икер Муниаин стал первым футболистом в этом сезоне Ла Лиги, который в одном матче забил гол, отдал ассист и не реализовал пенальти, а также первым игроком Атлетика, по крайней мере, с сезона-2003/04, который сделал это.
- Атлетик Бильбао одержал самую крупную победу над Реал Сосьедадом в матче Примеры с октября 1959 года (также 4:0) – 62 года, 4 месяца и 16 дней назад.
Лучший гол 25 тура:
Луис Суарес (Атлетико) и его "триггер" по воротам Осасуны
Роскошная комбинация Кадиса и завершение Альваро Негредо
Марко Асенсио (Реал Мадрид)
Классные действия от мадридского Реала
Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона)
Гол имени Педри/Обамеянга (Барселона)
Лучший тренер 25 тура:
Унаи Эмери (Вильярреал) – убедительная победа над Гранадой (4:1)
Диего Симеоне (Атлетико) – убедительный ответ в Памплоне на поражение от Леванте
Карло Анчелотти (Реал Мадрид) – уверенная виктория над Алавесом (3:0)
Марселино (Атлетик Бильбао) – неожиданный разгром Реал Сосьедада в баскском дерби (4:0)
Лучший игрок 25 тура:
Арно Данжума (Вильярреал) – хет-трик в ворота Гранады
Жоау Фелиш (Атлетико) – гол+пас, позволившие "матрасникам" обыграть Осасуну в гостях
Марко Асенсио (Реал) – очередной важнейший победный мяч за "сливочных"
Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона) – хет-трик Валенсии
Связка из Бильбао Оскар Сансет (гол+пас) и Алехандро Беренгер (два ассиста), позволившие Атлетику неожиданно разгромить Реал Сосьедад на своем поле (4:0).
Турнирная таблица
|#
|
|22 ФЕВРАЛЯ 2022
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Реал Мадрид
|25
|17
|6
|2
|51
|20
|31
|57
|2
|
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|36
|17
|19
|51
|3
|
|Бетис
|25
|14
|4
|7
|47
|30
|17
|46
|4
|
|Барселона
|24
|11
|9
|4
|42
|28
|14
|42
|5
|
|Атлетико
|25
|12
|6
|7
|45
|34
|11
|42
|6
|
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42
|24
|18
|39
|7
|
|Реал Сосьедад
|24
|10
|8
|6
|24
|25
|-1
|38
|8
|
|Атлетик
|25
|9
|10
|6
|29
|21
|8
|37
|9
|
|Сельта
|25
|8
|8
|9
|29
|26
|3
|32
|10
|
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25
|30
|-5
|32
|11
|
|Райо Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28
|29
|-1
|31
|12
|
|Валенсия
|25
|7
|9
|9
|37
|42
|-5
|30
|13
|
|Эспаньол
|25
|7
|8
|10
|30
|35
|-5
|29
|14
|
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28
|33
|-5
|29
|15
|
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24
|28
|-4
|26
|16
|
|Мальорка
|24
|6
|8
|10
|23
|38
|-15
|26
|17
|
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27
|40
|-13
|24
|18
|
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21
|39
|-18
|20
|19
|
|Алавес
|25
|5
|5
|15
|19
|42
|-23
|20
|20
|
|Леванте
|25
|2
|9
|14
|25
|51
|-26
|15
Следующий тур
ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 26 ТУР
25 ФЕВРАЛЯ 2022
26 ФЕВРАЛЯ 2022
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