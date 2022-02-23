Испания

Бывший функционер каталонцев продолжил раскрывать любопытные момент из жизни клуба.

Бывший директор каталонской Барселоны Рамон Планес накануне выступил с достаточно любопытным заявлением относительно возможности приглашения нынешнего главного тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби на руководящий пост в его бывшей команде.

Кроме того, экс-функционер "блаугранас" также затронул вопрос о переходе полузащитника Педри из Лас-Пальмаса в Барселону летом 2020 года.

"Что бы там не говорили, окончательная цена за Педри составит менее 20 миллионов евро, включая возможные надбавки.

Я до сих пор помню, когда мы подписали Педри — были люди, которые были не очень довольны этой сделкой, вложив в молодого игрока 5 миллионов евро", — рассказал об атмосфере вокруг трансфера Планес.

Отметим, что в текущем сезоне Педри страдает от последствий интенсивной и регулярной игры годом ранее на клубном и международных уровнях, и на данный момент провел всего 11 матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу.