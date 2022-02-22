Испания

В клубе считают, что тренер Шахтера может стать следующим наставником.

Каталонская Барселона внимательно следит за работой главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

Бывший директор Барселоны Рамон Планес заявил, что итальянский специалист может стать новым тренером "сине-гранатовых".

"Его стиль подходит для Барселоны, он похож на Гвардиолу. Это то, что должен иметь тренер, чтобы тренировать такую ​​команду, как Барселона.

Мы говорили с ним в прошлом, и я думаю, что в будущем Барселона снова подумает о его кандидатуре", — сказал Планес.

Отметим, что контракт Роберто Де Дзерби с Шахтером рассчитан до лета 2023 года.

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