Каталонская Барселона внимательно следит за работой главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

Бывший директор Барселоны Рамон Планес заявил, что итальянский специалист может стать новым тренером "сине-гранатовых".

"Его стиль подходит для Барселоны, он похож на Гвардиолу. Это то, что должен иметь тренер, чтобы тренировать такую ​​команду, как Барселона. 

Мы говорили с ним в прошлом, и я думаю, что в будущем Барселона снова подумает о его кандидатуре", — сказал Планес.

Отметим, что контракт Роберто Де Дзерби с Шахтером рассчитан до лета 2023 года.

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