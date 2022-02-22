В клубе считают, что тренер Шахтера может стать следующим наставником.
Роберто Де Дзерби, Getty Images
22 февраля 2022, 19:56
Каталонская Барселона внимательно следит за работой главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.
Бывший директор Барселоны Рамон Планес заявил, что итальянский специалист может стать новым тренером "сине-гранатовых".
"Его стиль подходит для Барселоны, он похож на Гвардиолу. Это то, что должен иметь тренер, чтобы тренировать такую команду, как Барселона.
Мы говорили с ним в прошлом, и я думаю, что в будущем Барселона снова подумает о его кандидатуре", — сказал Планес.
Отметим, что контракт Роберто Де Дзерби с Шахтером рассчитан до лета 2023 года.
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