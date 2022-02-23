Испания

Представляем вашему вниманию аналитический материал по итогам первых месяцев работы Хави в Барселоне.

На данный момент Барселона провела в чемпионате Испании 24 матча, 12 – до прихода Хави на пост главного тренера и 12 уже под его руководством. Чем не повод сравнить два равных временных отрезка?

Барселона

Главный тренер — Хавьер Эрнандес Креус (Хави)

Размер заявки – 31

Средний возраст – 25,4

Сборники – 20

Легионеры – 15 (48%)

Оптимальная базовая схема – 4-3-3

Ориентировочный вариант оптимального состава: Тер Штеген – Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба – Педри, Бускетс, Ф. де Йонг – Траоре, Обамеянг, Гави.

Барселона располагает серьезным кадровым потенциалом, а тренер имеет возможности для осознанной ротации. В равной степени на место в условном оптимальном составе имеют полное право претендовать Торрес, Дембеле, Депай, Фати, л. Де Йонг, Нико, но именно на данном этапе, с учетом состава лазарета, предложенный вариант выглядит вполне рабочим.

Турнирная таблица Ла Лиги:

М – количество матчей; PTS – очки; PPDA – интенсивность прессинга; OPPDA – точные передачи до потери мяча; xPTS – ожидаемые очки.

Это верхняя часть общей таблицы чемпионата Испании. А теперь сравним статистические показатели Барселоны до прихода Хави с аналогичными показателями после его появления.

Турнирная таблица Ла Лиги до Хави:

Турнирная таблица Ла Лиги с Хави на посту гл. тренера Барсы:

Как видим, Хави принял команду на девятом месте и на данном этапе поднял ее в зону Лиги чемпионов. При нем показатели команды заметно улучшились. Если брать во внимание условную таблицу, которая сформирована из показателей, зафиксированных после 17 ноября прошлого года, то на этом отрезке Барса делит второе место с Бетисом и уступает Реалу лишь на 5 очков, имея при этом на игру меньше.

Под руководством Хави команда набрала на 7 очков больше. Интересно, что по потерянным очкам (xPTS) на первом отрезке команда Кумана явно недобирала очков. Если кто не знает, в xPTS 3 очка начисляется за более высокий показатель xG в матче. При Хави заметно вырос уровень реализации голевых моментов. На мой взгляд, это связано с более четкой, эффективной и понятной для игроков системой игры, а также с уровнем концентрации и моральным состоянием игроков.

Во всех этих компонентах команда существенно прибавила. Но, пожалуй, главного прогресса Барселона достигла в проактивных методах обороны. Именно, более интенсивные и слаженные взаимодействия в прессинге и контрпрессинге позволяют ей поддерживать необходимую структуру в конструктивной фазе игры, сохраняя при этом баланс и вертикальную компактность.

Это график показателей интенсивности прессинга (PPDA) пятерки лидеров чемпионата в период работы Хави. Кривая линия Барсы — оранжевая. Эффективность высокого прессинга команды еще далека от идеала, но она заметно растет. Визуальные впечатления подкрепляют статистические данные. Если до Хави показатель PPDA составлял 7,22, то при нем Барса перешагнула через семерку — 6,65. Лучше цифры только у Райо Вальекано, но среди ведущих команд лиги Барса стабильно сохраняет лидерство.

Заметно, что в первых матчах команда испытывала проблемы с эффективностью высокого прессинга, тем не менее, достаточно быстро встала на путь прогресса. С большой долей вероятности можно предположить, что со временем команда непременно будет прибавлять в этом важном для поддержания высокого уровня позиционной игры в атаке аспекта. Разумеется, для более продуктивной работы в этом плане штабу Хави понадобятся летние подготовительные сборы.

График результатов Барсы в чемпионате Испании:

Здесь отчетливо прослеживается регресс при Кумане и прогресс при Хави. Вертикальная ось отображает места в турнирной таблице, горизонтальная – номер тура.

Помимо 12 матчей в рамках Ла Лиги под руководством Хави Барса по два поединка провела в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а также по одному в Лиге Европы и розыгрыше национального Суперкубка. Из 18 матчей – 15 каталонцы начинали по схеме 4-3-3. По одному разу команда пробовала еще три разные формации. В матче 5 тура группового турнира Лиги чемпионов с Бенфикой (0:0) Барса придерживалась структуры 3-4-3 или точнее – 3-4-2-1. В выездном матче Ла Лиги с Осасуной (2:2) Хави строил игру команды вокруг схемы 3-3-3-1, а в Кубке Испании в противостоянии со скромным Линаресом тренерский штаб опробовал структуру с двумя форвардами – 3-5-2.

Нужно отметить, что по ходу некоторых матчей Хави вносил определенные коррективы, и периодически команда перестраивалась, в частности, в противостоянии с Реалом Барселона самый лучший отрезок провела после перехода на нестандартную формацию 3-2-4-1. Хави не догматичен относительно тактических схем. Приоритетом для него является реализация принципов игры. И, что очень важно, он хорошо управляет игрой команды во время матча, способен быстро и решительно реагировать на разные ситуации.

Особенности системы и принципы игры Хави

* Контроль мяча



Для Хави очень важно, чтобы его команда действовала с позиции силы, но при этом он неоднократно подчеркивал, что его ни в коем случае не интересует стерильное владение. Главная цель Хави – контроль ситуации и создание фазового пространства на половине поля соперника, которое осуществляется за счет движения игроков без мяча.



* Игра без мяча



Для вскрытия низкого блока соперника команда должна дисциплинированно поддерживать актуальную для определенной фазы игры структуру. Ее эффективность во многом зависит именно от своевременных и правильных взаимодействий (перемещений) игроков.







На скриншоте выше приведен пример взаимодействий игроков Барселоны без мяча. В данном случае – Дембеле ушел в полупространство, освободив зону для подключения Альбы. Центральный защитник своевременно оценил ситуацию и перевел мяч на левый фланг. Параллельно, Френки де Йонг предлагает второй вариант развития атаки, открываясь в глубину. Маневры Дембеле и де Йонга, как минимум гарантируют Барсе время и пространство на фланге.



Действия футболистов без мяча важны не только в конструктивной фазе, но и при обороне. Высокий прессинг и контрпрессинг сразу стали одним из важнейших аспектов в системе игры Хави.



В среднем, футболист во время матча владеет мячом от полутора до трех минут. Все остальное время он действует без мяча. Хави прекрасно понимает, что эффективность игры команды напрямую зависит от своевременности и уместности каждого движения футболиста без мяча. Именно эти действия и позволяют создавать фазовое пространство.



* Создание численного большинства



На стадии построения позиционной атаки команда должна создавать численное превосходство в зоне взаимодействий. То есть, если у соперника в первой линии прессинга 2 футболиста, то Барса создает в линии обороны тройку. В данном случае в арсенале Барсы наблюдалось 2 варианта. Первый – 1 фулбек поднимается по флангу, второй остается в линии с парой центральных защитников. Второй вариант – опорник садится в зону между центрбеками, а фланговые защитники поднимаются по бровкам и создают ширину атаке.



Если оппоненты играют с тремя нападающими, то команда Хави при розыгрыше мяча использует четверку защитников. Параллельно, в центре поля команда также должна иметь численное преимущество.



Часто оппоненты сужают свою оборонительную структуру, чтобы максимально перекрыть центральную зону и полупространства. В таком случае свободными остаются фланги. Команда Хави систематически создает в этих зонах ситуации 2 в 1. Вингер — фулбек, вингер – "восьмерка" или латераль – "восьмерка", все зависит от базовой структуры и персональных задач футболистов на конкретный матч.



* Ширина и глубина атаки



В фазе развития позиционных атак команда должна создавать максимальную ширину и глубину. Аль-Садд Хави играл по схеме 3-4-3 или 3-4-2-1. В матче с Бенфикой в ЛЧ тренер примерял данную структуру и в Барсе. В данном случае, за ширину атаки, а ближе к завершающей фазе и глубину, отвечали латерали. По мере развития атаки они поднимались максимально высоко, а фланговые нападающие освобождали им пространство на флангах, смещаясь в полуфланги, в зоны между линиями обороны соперника.



В процессе продвижения мяча на половину поля соперника, команда перегружает игроками линию атаки, практически заполняя все вертикальные зоны. Это позволяет некоторым игроками регулярно открываться в глубину, некоторым, напротив, смещаться ниже, искать зоны между линиями. Таким образом, команда демонтирует компактный оборонительный блок соперника.



Даже при базовой схеме 4-3-3 Хави в большинстве случаев перестраивает команду на все ту же фазовую структуру 3-2-5 или 3-2-4-1, учитывая маневры игроков атакующей группы тут принципиальной разницы нет.



* Игра через третьего



Первый матч с Наполи. В данном случае, де Йог – первый, Торрес – второй, Альба – третий игрок в комбинации.



Для того, чтобы доставить мяч определенному футболисту, который играет важную роль в развитии позиционной игры (Бускетс, Дани Алвес, Ф. де Йонг, Педри...) и параллельно предоставить адресату необходимые время и пространство для приема мяча и приема наиболее оптимального решения по продолжению атаки, Барселона систематически практикует комбинации с игрой на третьего.



К примеру, центрбек (Пике) – первый игрок. Педри – второй игрок, а Бускетс – третий. Нет ничего удивительного в том, что оппоненты стараются держать закрытым пивота Барсы. В таком случае Пике отдает продольный пас на открывающегося в недодачу Педри, а тот сразу играет в зону перед Бускетсом, либо возвращает мяч Пике.



Перепасовка между первым и вторым игроками отнимает определенную долю концентрации у опекающего Бускетса футболиста, его внимание было сфокусировано на ускоряющемся движении мяча. Как правило, этого незамысловатого приема хватает, чтобы создать условия для того, чтобы третий футболист "отклеился" от опеки и получил немного времени и пространства для приема мяча. Подобная комбинация применяется на разных участках поля, в том числе и в завершающей фазе атак.



* Структура в конструктивной фазе







Мы видим, что независимо от исходной, базовой схемы, в фазе игры с мячом Хави перестраивает команду на структуру 2-3-5 или 3-2-5. Здесь все зависит от характеристик и схемы оппонента, плана на игру.



На скриншоте — вариант трансформации басовой схемы 4-3-3 на фазовую структуру 3-2-5. Дани Алвес, который сразу после своего возвращения стал одним из ключевых игроков команды, при позиционной атаке часто смещается в центр, создавая пару глубинных плеймейкеров с Бускетсом. Также, данная конструкция с двумя игроками в центре поля позволяет преждевременно "гасить" определенное число потенциально опасных контратак.



В принципе, игроки в линии атаки постоянно перемещаются, предлагают варианты в недодачу и в глубину, поэтому в фазе развития атаки ту же структуру 3-2-5 можно идентифицировать по-разному – 3-2-4-1, 3-1-1-5, 3-2-2-3, но по большому счету, все это кратковременные и часто меняющиеся ситуации, которые можно поместить в трехлинейную фазовую формацию 3-2-5.



* Структура прессинга/ситуации 1 в 1





Суперкубок 2022. Барса – Реал.

Нельзя сказать, что Хави сторонник персонально-ориентированного прессинга, но в матчах Барсы часто можно увидеть, как каталонцы высоко встречают соперника, разбирая оппонентов именно 1 в 1. Это достаточно рискованный вариант активной обороны, но, практически любой перехват или отбор вознаграждает команду фазовым пространством на половине поля соперника, который находится в ранней стадии перехода от атаки к обороне и соответственно, является максимально уязвимым.

Часто Барселона при высоком прессинге поддерживает структуру 4-4-2, где вингеры контролируют фулбеков соперника, форвард и одна из "восьмерок" осуществляют давление на пару центральных защитников, а вторая "восьмерка" и "шестерка" (опорник в схеме 4-3-3) "забирают" игроков центра поля. Точная структура давления зависит от характеристик и схемы соперника.

К примеру, в матче с Реалом Дембеле осознанно оставлял большой зазор с фулбеком Мадрида, смещаясь ближе к центру поля. Вероятно, это было частью плана на матч. Барса предлагала Реалу начинать свои атаки именно через эту зону, но как только мяч оказывался у правого защитника команда Хави активировала интенсивный прессинг, стараясь перекрывать векторы возможных передач.

* Позиции защитников в конструктивной фазе



Во время развития позиционной атаки своей команды Хави требует от своих центральных защитников держать нападающего команды соперника перед собой. Оптимальным вариантом является дистанция в 1 метр. Главный смысл данного правила – не позволить форварду убежать один на один с вратарем в случае длинного заброса.



* Асимметричность структуры в конструктивной фазе игры



Барселона систематически перегружает свой левый фланг, а на правом фланге создает изоляцию для эффективного в игре 1 в 1 вингера, буть то Траоре или Дембеле.



Вот хороший пример из матча с Наполи. Френки де Йонг страхует Альбу, номинальный форвард и одна из условных "восьмерок" также смещаются в полуфланг, а Траоре остается в изоляции.

На карте усредненных позиций также отчетливо прослеживаются акценты Барселоны в атаке. Перегруз на левом фланге не только позволяет иметь варианты для комбинационной игры, но и создает условия для эффективного контрпрессинга в случае потери мяча. Перевод на Траоре или Дембеле также несет серьезную угрозу сопернику. В ситуациях 1 в 1 на пространстве оба чувствуют себя очень комфортно.

Хави активно продолжает начатое Куманом внедрение в состав воспитанников Ла Масии. Велика вероятность, что именно Педри, Хави, Фати, Гави и другие молодые ребята вернут клубу былое величие, но пока болельщикам Барселоны нужно набраться терпения. Продукт Хави интересен, но он еще отличается своей сыростью.

Команде есть над чем работать. Допускаю, что Барса еще прибавит в уровне игры до конца сезона, но для более существенного прогресса штабу Хави необходимы летние сборы. Однозначно, нужно ждать прогресса в прессинге, а также организации и вариативности в фазе завершения атак.

Тем не менее, даже при всех своих проблемах (травмы игроков и новый тренерский штаб по ходу сезона) в первой игре двухматчевого противостояния с Наполи команда Хави была объективно сильней оппонента.

График xG матче Барселона – Наполи:

Карта ударов по воротам:

Разумеется, удары хозяев поля обозначены оранжевым цветом.

График активных действий в атаке:

Отмена правила выездного гола не дает итальянскому клубу никакого преимущества. Все начинается с нуля. Кто выиграет в Неаполе, тот и пройдет дальше. В любом случае, можно не сомневаться, что нас ждет интересное и содержательное противостояние.