Испания

Хавбек каталонского клуба высказался о своем пребывании в клубе.

Атакующий полузащитник каталонской Барселоны Ферран Торрес высказался о своем клубе.

Футболист считает, что "блаугранас" являются лучшим клубом мира даже в самые трудные его времена.

"Все знают, что Барселона — лучший клуб мира. Мы всегда боремся за трофеи. Когда я переходил в Манчестер Сити я знал, что однажды вернусь и буду здесь играть. И вот моя мечта сбылась.

Когда мне позвонил агент и сказал, что есть вариант трансфера в Барселону — я сразу сказал, чтобы он сделал все ради этого", — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

Напомним, Ферран Торрес пополнил состав Барселоны в зимнее трансферное окно, перейдя из Манчестер Сити за 55 млн евро.

Следующий матч Барселона сыграет против Наполи в рамках плей-офф Лиги Европы.

Поединок состоится в четверг, 24 февраля в 22:00 по киевскому времени.