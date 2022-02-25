Испания

Аргентинський тренер не готовий прийняти пропозицію "Манчестер Юнайтед".

Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно продовжує роздумувати над місцем роботи наступного сезону.

Як повідомляє видання Sport.es, аргентинський тренер не поспішає приймати пропозицію Манчестер Юнайтед, очікуючи на контакти з Реалом.

ПСЖ не планує продовжувати співпрацю з Почеттіно і вже повідомив його про розлучення після закінчення сезону.

Нагадаємо, що Реал готовий запросити Почеттіно після поразки від ПСЖ.