Аргентинський тренер не готовий прийняти пропозицію "Манчестер Юнайтед".
Маурісіо Почеттіно, getty images
25 февраля 2022, 19:46
Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно продовжує роздумувати над місцем роботи наступного сезону.
Як повідомляє видання Sport.es, аргентинський тренер не поспішає приймати пропозицію Манчестер Юнайтед, очікуючи на контакти з Реалом.
ПСЖ не планує продовжувати співпрацю з Почеттіно і вже повідомив його про розлучення після закінчення сезону.
Нагадаємо, що Реал готовий запросити Почеттіно після поразки від ПСЖ.