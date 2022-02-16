Испания

Мадридский клуб может расстаться с Анчелотти.

Реал Мадрид рассматривает возможность увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера по окончании сезона.

Президент клуба Флорентино Перес был очень недоволен поражением от ПСЖ (0:1) в первом матче в 1/8 финала Лиги чемпионов и готов расстаться итальянским специалистом, если команда провалится в еврокубковом турнире. Как сообщает издание The Independent, "сливочные" готовы пригласить на его место Маурисио Почеттино.

ПСЖ не планирует продолжать сотрудничество с Почеттино и уже уведомил его о расставании по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что нападающий Харри Кейн хотел бы воссоединиться с Почеттино в Манчестер Юнайтед.