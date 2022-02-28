Испания

Відбувся черговий матч іспанського чемпіонату.

У поєдинку 26-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі розгромила Атлетік з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли результативним ударом у складі "блаугранас" відзначився Обамеянг. Потім у середині другого тайму перевагу господарів подвоїв Дембеле.

На останніх хвилинах каталонський клуб ще двічі вразив ворота "басків". Спершу на 90 хвилині відзначився Люк де Йонг, якому асистував Дембеле, а через чотири хвилини — Депай і також після передачі Усмана.

Після 25 турів Барселона набрала 45 очок і перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці, відстаючи від Бетіса на один бал та маючи гру у запасі. В активі Атлетика 37 балів та восьмий рядок.

Барселона — Атлетік 4:0

Голи: Обамеянг, 37, Дембеле, 73, Люк де Йонг, 90, Депай, 90+4.