Испания

Аргентинський хавбек пропустить деякий час через травму.

Атакувальний півзахісник Севільї Алехандро Гомес отримав ушкодження в дербі проти Бетісу та пропустить деякий час.

Хавбек не зміг дограти перший тайм матчу, та був змінений Ель-Хаддаді вже на тридцятій хвилині поєдинку.

Футболіст отримав м'язове ушкодження та пропустить не менш двох тижнів, повідомляє Marca. Зауважимо, що таку саму травму отримав інший представник Севильї Рекік в матчі против загребського Динамо.

Зауважимо, що наразі відрив мадридського Реала, що є лідером Ла Ліги, від Севільї складає всього шість очок. Наступник поєдинок "нервіонці" проведут проти Алавесу.

Матч відбудеться шостого березня о 22:00 за київським часом.