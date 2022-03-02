Испания

Футболіст домовився про співпрацю з американським клубом.

Півзахисник Атлетіко Мадриж Ектор Еррера стане гравцем Г'юстон Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Еррера погодив умови контракту з американським клубом і приєднається до нього у липні цього року. Угода мексиканського хавбека з техаським клубом буде розрахована до 2025 року.

Ектор Еррера приєднався до Атлетіко 2019 року з Порту вільним агентом. Цього сезону 31-річний гравець провів 20 матчів у складі "рохібланкос".

Раніше повідомлялося, що Атлетіко зацікавлений у підписані захисника Наполі Джованні Ді Лоренцо.