Футболіст домовився про співпрацю з американським клубом.
Ектор Еррера, Getty Images
02 марта 2022, 17:30
Півзахисник Атлетіко Мадриж Ектор Еррера стане гравцем Г'юстон Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.
Еррера погодив умови контракту з американським клубом і приєднається до нього у липні цього року. Угода мексиканського хавбека з техаським клубом буде розрахована до 2025 року.
Ектор Еррера приєднався до Атлетіко 2019 року з Порту вільним агентом. Цього сезону 31-річний гравець провів 20 матчів у складі "рохібланкос".
Раніше повідомлялося, що Атлетіко зацікавлений у підписані захисника Наполі Джованні Ді Лоренцо.