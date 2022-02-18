Испания

Об этом сообщил агент футболиста.

Защитник Наполи и сборной Италии Джованни Ди Лоренцо может перейти в мадридский Атлетико в летнее трансферное окно.

"Думаю, когда предлагают деньги за футболиста 22-х лет — клуб может отказаться. Но когда предлагают деньги за игрока, которому около тридцати — здесь клуб должен продавать всегда.

Думаю, 25-30 млн евро — справедливая цена за Ди Лоренцо. К тому же, мадридский Атлетико в нем заинтересован и может сделать предложение в любое время", — приводит слова Марио Джуффреди, который является агентом защитника, Football Italia.

В текущем сезоне Ди Лоренцо сыграл 33 матча за Наполи во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом, а также отдал три голевые передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что другой футболист Наполи готов к трансферу в Барселону или Реал.