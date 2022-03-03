Испания

Нідерландець досі ображений на керівництво каталонців.

Каталонська Барселона від самого початку поточного сезону почала кульгати на обидві ноги у плані результатів через внутрішні проблеми в керівництві клубом, що в свою чергу відобразилося на відносно швидкій відставці тодішнього головного тренера Рональда Кумана.

Нідерландський керманич після тієї події фактично пішов у затінок від спілкування з пресою, і лишень зараз наважився дати змістовний коментар стосовного свого звільнення.

"Мені не давали стільки ж часу, скільки Хаві. Мені досі боляче. Лапорта тисячу разів казав мені, що Хаві не буде його тренером, тому що йому не вистачає досвіду.

Ще якийсь час ви не побачите мене на Камп Ноу. Поки не можу з’являтися на трибунах цього стадіону. Із цим президентом я не можу вдавати, що нічого не сталося.

Я працював із багатьма травмованими гравцями. Зараз Педрі знову у формі, а Усман Дембеле… Ви й самі все бачите. Кожному тренеру потрібен час та терпіння з боку правління.

Утім, зараз команда мені теж подобається. Я радий за клуб, тому що зараз справи йдуть краще, окремо — за гравців. Приємно бачити, як Френкі де Йонг грає у старий гарний футбол, має таку якість.

На вимогу керівництва клубу я погодився на відхід деяких гравців, щоб навести лад у фінансах. Але потім, коли ви бачите, що вони залучають когось за 55 мільйонів євро незабаром після того, як відпустили Ліонеля Мессі… Тоді ви ставите питання, чи не сталося щось ще. Чому Мессі довелося піти?

Я не був тренером Лапорти. У мене таке відчуття було з першого моменту, коли тільки відбулися вибори. Відсутня необхідна підтримка згори. Для мене головне були не гроші. Я дуже хотів досягти успіху як тренер у Барселоні, зробити все, що міг, але зрозумів, що Лапорта хоче позбутися мене, тому що я не був призначений їм", — із жалем підсумував нідерландець.

Нагадаємо, що 58-річний наставник пропрацював у Барселоні упродовж 67 матчів, заробляючи разом із командою за цей період по 1,96 очок за гру.