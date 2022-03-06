Испания

Іспанський спеціаліст не пропрацював і сезону у новому для себе клубі.

Після дебютного досвіду роботи у структурі забірної Іспанії у якості головного тренера, Роберто Морено вирішив розпочати шлях у клубній кар’єрі.

Іспанський керманич був спочатку посеред сезону-2019/20 призначений на відповідну роль у французькому Монако, проте за 13 матчів здобував лишень по 1,38 очок у середньому за гру, тому "монегаски" здихалися його під час міжсезоння.

Морено пропустив один футбольний рік, після чого повернувся тренувати до рідної країни, куди його запросила Гранада.

"Насріди" у підсумку невдало розпочали поточний сезон, однак у жовтні та листопаді намагалися поспіхом виправити ситуацію. У підсумку, усе завершилося тим, що команда перестала не тільки перемагати, а й майже не здобувати очок.

За дев’ять останніх турів Гранада лише тричі змогла зіграти бодай у нічию, а поразка напередодні від Валенсії у гостьовому поєдинку (1:3) поставила хрест на амбіціях Морено у клубі.

Уночі "насріди" офіційно сповістили про це фанатів на своєму офіціальному сайті.

Роберт Морено провів 28 ігор на чолі клубу андалусійського колективу, здобувавши у середньому по одному балу за гру.