Испания

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала на своєму полі Гранаду і здобула впевнену перемогу, записавши на свій рахунок чергові три очки.

"Кажани" відправили у ворота суперника три м'ячі, тоді як гравці Гранади лише одного разу вразили ворота господарів поля.

Огляд матчу:

Валенсія - Гранада 3:1

Голи: Гедеш, 48, Максі Гомес, 51, Солер, 62 (пен.) — Доменек, 56 (аг)

Валенсія: Доменек, Фульк'є, Кюмарт, Гільямон, Лато (Васкес, 5) – Муса (Хіль, 73), Рачіч, Солер (Москера, 86) – Гедеш, Максі Гомес (Дуро, 73), Маркос Андре (Елдер Кошта, 86)

Гранада: Масіміану – Віктор Діас (Кіні, 76), Херман Санчес, Торренте, Нева – Пуертас (Мачіс, 63), Мілья (Аресо, 76), Петрович, Монторо (Моліна, 66), Узуні – Суарес (Рочіна, 76)

Попередження: Кюмарт, Муса, Маркос Андре – Віктор Діас, Рочіна, Кіні