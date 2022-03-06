Испания

Відбувся черговий матч 27-го туру іспанського чемпіонату.

Сельта в поєдинку 27-го туру іспанської Ла Ліги вирвала перемогу над Мальоркою із рахунком 4:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині, коли результативним ударом відзначився Гальярдо. Через чотири хвилини рахунок на табло став рівним зусиллям Гонсалеса. За вісім хвилин Суарес знову вивів господарів уперед.

На початку другого тайму Айду зрізав м'яч у власні ворота та рахунок знову став рівним. Проте на 61 хвилині Аспас відзначився точним ударом, а на 86-й хвилині Мальо привіз пенальті у свої ворота і отримав червону картку — одинадцятиметровий впевнено реалізував Севілья.

Вже в компенсований час арбітром Сельта вирвала перемогу завдяки голу з пенальті у виконанні Аспаса.

Після 27 турів Сельта набрала 35 очок і займає десяте місце в Прімері, а у Мальорки — 26 балів та 16 рядок.

Сельта - Мальорка 4:3

Голи: Гальярдо, 13, Суарес, 25, Аспас, 61, 90+7 (з пенальті) – Гонсалес, 17, Айду, 49 (автогол), Севілья, 87 (з пенальті).