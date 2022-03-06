Испания

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У поєдинку 27-го туру іспанської Ла Ліги Барселона в гостях здобула перемогу над Єльче з рахунком 2:1.

Перемогу команді Хаві, яка була змушена відіграватися, принесли забиті м'ячі у виконанні Торреса та Депая. У гостей єдиним влучним ударом відзначився Фідель.

Огляд матчу:

Ельче — Барселона 1:2

Голи: Фідель, 44 – Торрес, 61, Депай, 84 (з пенальті).

Ельче: Бадія — Барраган, Роко, Гонсалес, Мохіка — Маскарель (Кіке, 85), Рауль Гуті (Марконе, 79) — Тете Моренте (Понсе, 66), Фідель (Хосан, 79) — Бойє (Каррільо, 66), Мілья .

Барселона: Тер Штеген — Даніель Алвес (Дест, 85), Араухо, Піке, Альба — Педрі, Бускетс, Френкі де Йонг (Ніко, 69) — Дембеле (Траоре, 75), Гаві (Торрес, 46), Обамеянг (Депай, 75).

Попередження: Барраган, Понсе – Араухо, Дембеле, Даніель Алвес, Гонсалес, Піке, Депай.