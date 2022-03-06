Испания

Відбувся черговий матч 27-го туру іспанського чемпіонату.

У поєдинку 27 туру іспанської Ла Ліги Барселона в гостях насилу обіграла Ельче з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі був відкритий наприкінці першого тайму, коли Педрі помилився на своїй половині поля перед штрафним майданчиком, після чого м'яч перехопив Фідель, який увірвався до штрафного майданчика і спокійно пробив повз воротаря.

У середині другого тайму підопічні Хаві зрівняли цифри на табло. Дембеле закинув м'яч у штрафний майданчик на Альбу, який скинув його на Торреса, а іспанець підставив ногу і сфера опинилася у воротах.

За 14 хвилин Барселона змогла вийти вперед. Депай на лінії штрафного майданчика потрапив в руку одному з гравців господарів поля, а арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Сам Депай пішов до м'яча та впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

Таким чином, Барселона набрала 48 очок і піднялася на третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Ельче 29 балів та 14 рядок.

Ельче — Барселона 1:2

Голи: Фідель, 44 – Торрес, 61, Депай, 84 (з пенальті).

Ельче: Бадія — Барраган, Роко, Гонсалес, Мохіка — Маскарель (Кіке, 85), Рауль Гуті (Марконе, 79) — Тете Моренте (Понсе, 66), Фідель (Хосан, 79) — Бойє (Каррільо, 66), Мілья .

Барселона: Тер Штеген — Даніель Алвес (Дест, 85), Араухо, Піке, Альба — Педрі, Бускетс, Френкі де Йонг (Ніко, 69) — Дембеле (Траоре, 75), Гаві (Торрес, 46), Обамеянг (Депай, 75).

Попередження: Барраган, Понсе – Араухо, Дембеле, Даніель Алвес, Гонсалес, Піке, Депай.