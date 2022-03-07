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Бетіс — Атлетіко, Getty Images
07 марта 2022, 08:53
Мадридський Атлетіко в гостьовому поєдинку 27-го туру іспанської Ла Ліги зумів здобути перемогу на севільським Бетисом за рахунок голів Жоау Фелікса на початку кожного із таймів, а також влучного пострілу Тома Лемара.
Огляд матчу:
Бетіс — Атлетіко 1:3
Голи: Тельо, 45+5 — Феліш, 2, 61, Лемар, 80.
Бетіс: Браво — Сабалі, Бартра, Руіс, Гуардадо (Тельо, 11) — Акуоку (Родрігес, 58), Карвальо — Руйбал, Фекір, Хоакін (Хуанмі, 66) — Іглесіас (Вілліан Жозе, 66).
Атлетіко: Облак — Врсалько (Карраско, 21), Феліпе, Хіменес, Мандава, Ренан Лоді (Лемар, 46) — Льоренте, Еррера, Де Пауль (Серрано, 83) — Корреа (Гризманн, 27), Феліш (Суарес, 83).
Попередження: Іглесіас, Акуоку, Бартра, Тельо, Руйбал — Еррера, Карраско, Льоренте.
Джерело: MEGOGO