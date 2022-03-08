Испания

Іспанський футболіст отримав важку травму.

Захисник Вілярреала Альберто Морено вибув на довгий термін через важку травму, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Морено отримав розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна в матчі з Осасуною минулої суботи. Іспанський захисник перенесе операцію і напевно пропустить решту цього сезону.

Нагадаємо, 2020 року Альберто Морено вже отримував розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна, через що пропустив біля шести місяців.

Цього сезону 29-річний гравець провів 35 поєдинків у складі "жовтих", відзначившись шістьма голами і чотирма асистами.