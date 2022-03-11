Португальський вінгер може перебратися до Ла Ліги.
Рафаел Леау, getty images
11 марта 2022, 20:57
Барселона продовжує роботу над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлилися на португальського вінгера Мілана Рафаеля Леау.
У поточному сезоні 22-річний гравець провів 27 поєдинків у футболці "россонері", відзначившись десятьма голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, що раніше Леау підтвердив переговори з Міланом про новий контракт.