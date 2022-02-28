Италия

Італійський клуб хоче підписати з вінгером нову угоду.

Рафаель Леау прокоментував переговори з Міланом щодо продовження контракту. Поточна угода дійсна до літа 2024 року.

"Я задоволений у Мілані і хочу творити тут історію. Мені дійсно подобається все в цьому клубі вже три роки. Мої юристи вже перебувають у прямому контакті з клубом", — наводить слова Леау журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 22-річний гравець провів 27 поєдинків у футболці "россонері", відзначившись десятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, що у підписанні вінгера зацікавлений представник чемпіонату Англії – Арсенал.