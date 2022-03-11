Испания

Бельгійський голкіпер удостоєний почесної нагороди.

Ла Ліга визначилася з переможцем у номінації "Найкращий гравець місяця" за підсумками лютого.

Як повідомляє офіційний сайт ліги, почесна нагорода дісталася голкіперу мадридського Реала Тібо Куртуа.

Бельгійський голкіпер за минулий місяць провів чотири поєдинки у рамках чемпіонату Іспанії, не пропустивши жодного гола.

Нагадаємо, що Навас розлютився на Почеттіно через рішення випустити проти Реала Доннарумму.