Испания

Вратарь Реала высказался о предстоящих матчах Лиги чемпионов, где английские клубы последнее время преуспевают.

Голкипер мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал предстоящие матчи Лиги чемпионов, в которой представители Англии вновь выступают на хорошем уровне.

Голкипер считает, что это не связано с большими финансовыми вливаниями и его клубу по силам выиграть турнира.

"Менеджмент в Англии очень силен, АПЛ финансово гораздо сильнее. Посудите, даже аутсайдеры вроде Ньюкасла зарабатывают больше, чем испанские. Даже в период пандемии они продолжают покупать хороших футболистов.

Футбол — это не только деньги, они не играют в футбол. Мы уже выбивали Ливерпуль и в этом сезоне тоже будем бороться до конца. Думаю, нам под силу дойти до финала", — приводит слова Куртуа As.

В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому Реалу предстоит встретиться с ПСЖ.

Поединок во Франции состоится 15 февраля, а ответный матч запланирован на 9 марта. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.