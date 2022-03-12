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Атлетіко — Кадіс, getty images
12 марта 2022, 00:57
Алетіко в рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Кадіс і здобув перемогу з рахунком 2:1.
Команда Дієго Сімеоне забила переможний гол у середині другої половини гри зусиллями Родріго Де Пауля.
Огляд матчу:
Атлетіко — Кадіс 2:1
Голи: Феліш, 3, Де Пауль, 68 – Негредо, 45
Атлетико: Облак – Савіч, Хіменес, Рейнілду – Карраско (Корреа, 60), Коке (Лоді, 46), Еррера, де Пауль, Льоренте – Грізманн (Суарес, 60), Феліш.
Кадіс: Ледесма – Акапо, Ернандес, Віктор Чуст, Еспіно – Алькарас, Сан-Еметеріо (Лукас Перес, 73) – Собріно (Алекс Фернандес, 73), Негредо, Лосано, Ідрісі.