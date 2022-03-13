Испания

Іспанський клуб вивчає можливості трансферів.

Один з лідерів іспанської Сегунди Альмерія націлена на підписання трьох футболістів з УПЛ.

За інформацією El Gol Digital, першочерговою ціллю клубу є підписання захисника Шахтаря Марлона.

Також боси клубу вивчають можливості трансферів Вітао з Шахтаря та Соломона Квірквелію із Металіста 1925.

Поки невідомо, будуть це повноцінні трансфери чи оренди. Зараз Альмерія займає друге місце у таблиці Сегунди, яке дає право на промоушен по закінченню сезону.