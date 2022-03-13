Іспанський клуб вивчає можливості трансферів.
Марлон, Getty Images
13 марта 2022, 15:59
Один з лідерів іспанської Сегунди Альмерія націлена на підписання трьох футболістів з УПЛ.
За інформацією El Gol Digital, першочерговою ціллю клубу є підписання захисника Шахтаря Марлона.
Також боси клубу вивчають можливості трансферів Вітао з Шахтаря та Соломона Квірквелію із Металіста 1925.
Поки невідомо, будуть це повноцінні трансфери чи оренди. Зараз Альмерія займає друге місце у таблиці Сегунди, яке дає право на промоушен по закінченню сезону.
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