Испания

Команда Анчелотті здобула перемогу на виїзді.

Реал у рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Іспанії гостював у Мальорки та здобув перемогу з розгромним рахунком.

Мадридці змогли відкрити рахунок на початку другого тайму зусиллями Вінісіуса, а дубль Бензема після цього зняв усі питання.

Мальорка — Реал 0:3

Голи: Вінісіус, 55, Бензема, 76, 82

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні.