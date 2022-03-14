Команда Анчелотті здобула перемогу на виїзді.
Мальорка - Реал, getty images
14 марта 2022, 23:55
Реал у рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Іспанії гостював у Мальорки та здобув перемогу з розгромним рахунком.
Мадридці змогли відкрити рахунок на початку другого тайму зусиллями Вінісіуса, а дубль Бензема після цього зняв усі питання.
Мальорка — Реал 0:3
Голи: Вінісіус, 55, Бензема, 76, 82
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