"Вершкові" можуть недорахуватися кількох гравців у важливому матчі.
Карім Бензема, Getty Images
15 марта 2022, 08:44
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про кадрові проблеми напередодні зустрічі з Барселоною.
"Ми маємо провести оцінку у найближчі кілька днів. Травми не здаються серйозними. Родріго, схоже, отримав сильне забиття. У Ферлана було перевантаження привідного м'яза. Карім відчував біль під час стрибків. Почекаємо до середи, щоб подивитися, чи зможуть вони відновитись", – приводить слова Анчелотті прес-служба мадридського клубу.
Матч Реал Мадрид – Барселона у 29-му турі Ла Ліги відбудеться на Бернабеу у неділю, 20 березня.