Испания

"Вершкові" можуть недорахуватися кількох гравців у важливому матчі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про кадрові проблеми напередодні зустрічі з Барселоною.

"Ми маємо провести оцінку у найближчі кілька днів. Травми не здаються серйозними. Родріго, схоже, отримав сильне забиття. У Ферлана було перевантаження привідного м'яза. Карім відчував біль під час стрибків. Почекаємо до середи, щоб подивитися, чи зможуть вони відновитись", – приводить слова Анчелотті прес-служба мадридського клубу.

Матч Реал Мадрид – Барселона у 29-му турі Ла Ліги відбудеться на Бернабеу у неділю, 20 березня.