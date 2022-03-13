Испания

Француз все ж перейде до мадридського клубу.

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе перейде до Реалу влітку. Про це повідомляє журналіст Marca Рамон Альварес.

За його інформацією, попередній контракт Мбаппе з Реалом був підписаний ще 30 січня. Це значить, що він перейде до клубу безкоштовно.

Футболіст вирішив, що навіть поєдинки між Реалом там ПСЖ у Лізі чемпіонів ніяк не вплинуть на його рішення, та разом із власним юристом зустрівся з представниками "вершкових".

Він попередив клуб, що не вважає за потрібним повідомляти про перехід зараз. Краще це зробити по завершенні сезону.

Нагадаємо, що Реал пройшов ПСЖ у 1/8 фіналу ЛЧ, а Мбаппе два рази відмітився голами у двох зустрічах.