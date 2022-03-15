Испания

Іспанський півзахисник може перебратися до АПЛ.

Барселона ще не уклала нового контракту з вундеркіндом Гаві, а Mundo Deportivo повідомляє, що відсутність руху викликає інтерес у низці клубів Прем’єр-ліги.

Джерело затверджує, що Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Челсі стежать за талановитим 17-річним футболістом.

У поточному сезоні Гаві провів 34 поєдинки, у яких відзначився двома голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Барселона близька до продовження контракту із Гаві.