Іспанський півзахисник може перебратися до АПЛ.
Гаві, getty images
15 марта 2022, 19:58
Барселона ще не уклала нового контракту з вундеркіндом Гаві, а Mundo Deportivo повідомляє, що відсутність руху викликає інтерес у низці клубів Прем’єр-ліги.
Джерело затверджує, що Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Челсі стежать за талановитим 17-річним футболістом.
У поточному сезоні Гаві провів 34 поєдинки, у яких відзначився двома голами та п'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Барселона близька до продовження контракту із Гаві.