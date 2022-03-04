Испания

Каталонці працюють над збереженням своїх гравців.

Барселона активно попрацювала на трансферному ринку взимку, але не збирається забувати про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" працюють над підписанням нових контрактів із Гаві та Араухо.

Зазначимо, що обидва футболісти наразі мають контракти до літа 2023 року з каталонським клубом.

Нагадаємо, що Барселона запропонувала Араухо три мільйони євро на рік, але гравець хоче більше.