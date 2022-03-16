Испания

Захисник прокоментував чутки щодо можливого трансферу.

Після того, як крайній захисник амстердамського Аяксу Нуссер Мазрауї сповістив спільноту про небажання підписувати нову угоду із своїм поточним клубом, амстердамським Аяксом, відносини з яким завершуються вже влітку цього року, до гравця одразу посилилась зацікавленість з боку інших клубів.

Італійський Мілан, дортмундська Боруссія та, звісно, каталонська Барселона — неповний перелік претендентів на 24-річного марокканця.

Раніше стало відомо, що "джмелі" запропонували виконавцю угоду на чотири роки, проте сам Нуссер усе ще марить сподіваннями опинитися у складі іспанського гранда.

"Із Барселоною перемовини ще тривають. Навіть близько вони не підійшли до свого завершення. У іншому випадку — я вже встиг би зробити публічну заяву з цього приводу", — наводить слова футболіста італійський журналіст Фабріціо Романо.

Також, повідомляється, шо директор по футболу Барселони Йорді Кройфф уже мав можливість завітати до Амстердаму, проте одразу підписати угоду з потенційним новачком клубу не вдалося.

"Блаугранас" пропонують Нуссеру 5 млн євро заробітної платні на рік.

У поточному сезоні Мазрауї провів уже 30 матчів, забивши п’ять голів та віддавши чотири результативні передачі.