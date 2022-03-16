Испания

Напередодні важливого матчу мадридці втратили низку гравців.

Захисник мадридського Реалу Ферлан Менді не зіграє проти Барселони в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги.

Через м'язову травму, що француз отримав напередодні, футболіст точно не зможе прийняти участь в дербі, повідомляє Marca.

Що стосується форварда Реала Каріма Бензема, то його участь в матчі досі під питанням.

Відзначимо, що раніше повідомлялось, що в матчі проти Барселони також може не зіграти і Родріго.

Матч Реал Мадрид – Барселона у 29-му турі Ла Ліги відбудеться на Бернабеу у неділю, 20 березня.