Испания

Виручені кошти "вершкові" хочуть витратити не лише на Кіліана Мбаппе, а й на Орельєна Чуамені з Монако.

Керівництво мадридського Реала провело зустріч, на якій президент клубу Флорентіно Перес та генеральний директор Хосе Санчес обговорили свої майбутні дії у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Marca, боси "вершкових" склали цілий список футболістів, яких вони спробують позбутися наприкінці поточного сезону.

Так, у переліку гравців "на вихід" опинилися захисник Хесус Вальєхо, півзахисник Дані Себальйос, вінгер Еден Азар, а також нападники Маріано Діас та Лука Йовіч.

Якщо Реалу вдасться виконати план з чищення складу у повному обсязі, то їхньою метою стане не лише підписання зіркового форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе, а й трансфер опорного півзахисника Монако Орельєна Чуамені.

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