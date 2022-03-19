Испания

Реал може зіштовхнутися з черговою кадровою втратою.

Цими вихідними в Іспанії відбудеться Ель Класіко між мадридським Реалом та каталонською Барселоною, які зіграють між собою в рамках заключного поєдинку 29-го туру.

Однак, "вершкові" перед надвідповідальною грою можуть зіштовхнутися з фактом відсутності одного з ключових гравців атакувальної ланки в своєму складі.

Французький нападник команди Карло Анчелотті Карім Бензема був вимушений пропустити одне з заключних тренувань за кілька днів до гри на Сантьяго Бернабеу через проблеми з м’язами, які з’явилися у нього ще під час матчу минулого туру проти Мальорки (3:0), через що гравець не зміг дограти матч у повному обсязі.

Варто зауважити, що 34 гри поточного сезону Бензема вразив ворота суперників 32 рази та зробив 13 гольових передач, що автоматично робить його найбільш впливовим гравцем Реалу станом на сьогодні.

Зауважимо, що прийдешню зустріч може пропустити нападник "вершкових" Еден Азар, якому досі допікають м’язові ушкодження.

Нагадаємо, що матч Реал — Барселона відбудеться 20 березня о 22:00 за київським часом.