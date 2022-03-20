Испания

Football.ua представляє до вашої уваги анонс головного поєдинку ігрового дня.

У центральному поєдинку 29 тура іспанської Ла Ліги мадридський Реал вдома зіграє проти Барселони.

Реал — Барселона

Неділя, 20 березня, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид). Головний арбітр матчу — Хосе Мунуера. Трансляція на Megogo.

Поєдинок, якому немає аналогів у світі. Поєдинок, який буде цікавий навіть тоді, коли футбол переживає не кращі часи. Ель-Класіко!

Мадридський Реал у піднятому настрої підходить до головного матчу чемпіонату проти Барселони. 10 днів тому "королівський клуб" вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, перегравши ПСЖ. 14 березня команда Карло Анчелотті не залишила шансів Мальорці у чемпіонаті. Класну форму Реала також підкреслює і перше місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Але дуже засмутила фанатів Реала новина перед грою про те, що лідер та кращий бомбардир Карім Бензема не вийде на поле через пошкодження. Відсутність француза на поле дуже впливає на темп гри клубу у атаці. У цьому в Реалі вже не один раз переконувався тренерський штаб. Ні Маріано, ні Йовіч не можуть замінити ефективного форварда на вістрі, адже не мають належної ігрової практики та банально такого класу.

Дуже цікаво буде подивитися на те, наскільки гнучку тактику обере Карло Анчелотті, і як буде готова його команда до таких експериментів.

Барселона останні матчі доказує, що прихід Хаві на посаду головного тренера оправдується. Вимальовується певний малюнок гри, за яким "синьо-гранатові" грають та переграють суперників як у чемпіонаті, так і на євроарені.

Каталонці пройшли у 1/4 фіналу Ліги Європи, здолавши турецький Галатасарай. Звичайно, що і проблеми у Барси залишаються. Перше — це ненадійність захисту. Але у той момент, коли трансферне вікно зачинене, потрібно вирішувати це питання з тими, хто є у обоймі.

У Ла Лізі в Барселони також справи покращились. Наразі вони займають третє місце у таблиці, хоча до Реалу дуже далеко. Але локальні цілі виконуються. Наразі головна ціль — попасти у Лігу чемпіонів знову. Про це неодноразово казав Хаві. ​

Цікаві факти:

- Серія Реала без поразок продовжується вже дев'ять поєдинків

- Барселона не програє у гостях вже 7 поєдинків поспіль в усіх змаганнях.

- Перший поєдинок цього сезону між Реалом та Барселоно. завершився на корись Мадрида (2:1).