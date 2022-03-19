Испания

Іспанець може змінити клубну прописку.

Атлетико розглядає можливі варіанти посилення складу найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "матрацники" націлилися на представника Барселони Серхі Роберто.

Цього сезону він провів за Барселону всього 12 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити два голи і віддати один асист.

Нагадаємо, що раніше головний тренер "синьо-гранатових" Хаві Ернандес запевнив, що повністю розраховує на 30-річного іспанця і сподівається, що він продовжить чинну угоду.