Іспанець може змінити клубну прописку.
Серхі Роберто, getty images
19 марта 2022, 20:51
Атлетико розглядає можливі варіанти посилення складу найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, "матрацники" націлилися на представника Барселони Серхі Роберто.
Цього сезону він провів за Барселону всього 12 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити два голи і віддати один асист.
Нагадаємо, що раніше головний тренер "синьо-гранатових" Хаві Ернандес запевнив, що повністю розраховує на 30-річного іспанця і сподівається, що він продовжить чинну угоду.