Испания

Екс-футболіст Тоттенгема розповів про досвід роботи з аргентинським керманичем.

Французький Парі Сен-Жермен уже встиг вилетіти з розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, що на тлі втрати чемпіонського титулу Ліги 1 зразка минулого сезону спричинило доволі багато запитань до головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

На захист свого колишнього керманича несподівано став захисник іспанського Вільярреала Серж Ор’є, який працював під наглядом аргентинця ще в лондонському Тоттенгемі, найбільшим досягненням якого був фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19, у якому "шпори" поступилися Ліверпулю.

"Я був радий за Почеттіно, коли він отримав пропозицію від ПСЖ. Він — людина з великою душею, чого точно не вистачало цій команді тодішнього зразка. Однак, баланс результатів під його керівництвом зараз є невтішним.

Він цього факту мені стає сумно. Він навчив мене багато чому, однак зараз у Парижі Почеттіно особливо не має успіху. Я не думаю, що у цьому є виключно його провина. Гадаю, що це команда винна.

Є враження, що в клубі панують певні негаразди, внутрішні розлади. Команда має гравців, які є дуже талановитими, проте щось завжди заважає.

Я добре знаю Почеттіно, тому можу с упевненістю стверджувати, що його план на гру завжди є точним та слушним. Ми з ним досягли фіналу Ліги чемпіонів — це може свідчити багато про що", — заявив івуарійський гравець.

Нагадаємо, що Ор’є також мав досвід виступів і за ПСЖ, зігравши в цьому клубі 81 матч у проміжку між 2014 та 2017 років.