Испания

Аргентинець відновився після серйозної травми.

Півзахисник Севільї Ерік Ламела відновився після травми і готовий зіграти у матчі з Реал Сосьєдадом.

Як повідомляє прес-служба іспанського клубу, Ламела потрапив до заявки Севільї на сьогоднішній поєдинок. Аргентинський хавбек пропустив останні чотири місяці через травму плеча.

Цього сезону 30-річний гравець провів 16 поєдинків у складі "червоно-білих", відзначившись чотирма голами і двома асистами.

Матч Севілья – Реал Сосьєдад відбудеться в неділю, 20 березня, і розпочнеться о 19:30 за київським часом.