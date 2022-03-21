Испания

Керманич каталонців висловився про перемогу над мадридським Реалом на Сантьяго Бернабеу (4:0).

У центральному матчі 29 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона розгромила мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу (4:0), завдяки чому піднялася на третій рядок у турнірній таблиці.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес поділився емоціями від цього протистояння.

"Це радісний день для всіх фанатів Барселони. Ми могли забити й більше. Ми не очікували, що настільки перевершуватимемо Реал на його стадіоні. Вони мали тиждень відпочинку, а ми прилетіли з Туреччини в п'ятницю.

Ми зіграли фантастично, і я дуже задоволений. Ми набагато перевершили Реал і за грою, і за результатом. Ми залишаємо Мадрид з посмішкою до самих вух.

Нам треба продовжувати працювати, не думаючи про титул. Потрібно продовжувати з максимальною смиренністю", — цитує слова Хаві Mundo Deportivo.

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