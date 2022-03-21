Испания

Керманич "вершкових" висловився про нищівну поразку у матчі з Барселоною (0:4).

У центральному матчі 29 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона розгромила мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу (4:0), завдяки чому піднялася на третій рядок у турнірній таблиці.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився емоціями від цього протистояння.

"Початок матчу був хорошим, але за рахунку 0:1 ми втратили контроль, Барса знайшла простір і завдала нам неприємностей. Ми почали з трійкою захисників, намагалися грати один в один, але це не спрацювало, не той день.

У нас є перевага у чемпіонаті. Тепер нам потрібно відпочити та добре підготуватися до наступних двох тижнів. У другому таймі я хотів пресингувати трохи вище, але не вийшло. Це моя провина.

Це тяжка поразка, бо це Ель Класіко. Це удар, ми програли битву. Але ми маємо перевагу [в Ла Лізі], і ми повинні зберігати спокій, чекати відновлення травмованих. Не треба драматизувати через цю гру.

Нас було не впізнати, все пішло не так. Ми маємо забути про це і рухатися далі, у нас велика перевага. Це моя провина, провина тренера", — цитує слова Анчелотті Marca.

Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Барселона ви можете на Football.ua.

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