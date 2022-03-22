Испания

Гравець Мілану продовжує шлях до переходу в каталонський клуб.

Контракт півзахисника італійського Мілану Франка Кесс’є добігає кінця вже прийдешнього літа, проте достеменно відомо про те, що гравець не виказав бажання продовжувати взаємини із своїм поточним клубом у подальшому.

Неодноразово івуарійського виконавця пов’язували чутками із переходом до каталонської Барселони на правах вільного агента одразу після завершення угоди з "россонері" і схоже на те, що поступово ця інформація набуває дійсності.

Згідно з інформацією італійського журналіста Джанлуки ді Маціо, Кесс’є напередодні відвідав одну із клінік у швейцарському місті Лугано, де в нього був запланований медогляд, що є невід’ємною частиною майбутнього підписання контракту із "блаугранас".

У той самий час іспанська преса повідомляє, що гравець та його можливий майбутній клуб домовилися про угоду на чотири сезони з заробітною платнею в 6,5 млн євро на рік. Будь-які бонуси за підписання при цьому відсутні.

Нагадаємо, що Франк цього сезону зіграв за Мілан 30 матчів, забивши шість голів та віддавши одну гольову передачу.