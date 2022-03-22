Испания

Івуарійський хавбек продовжить кар'єру на Камп Ноу.

Контракт центрального півзахисника італійського Мілану Франка Кесс’є добігає кінця вже прийдешнього літа, проте достеменно відомо про те, що гравець не виказав бажання продовжувати взаємини із своїм поточним клубом у подальшому.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 25-річний івуарієць продовжить свою кар'єру у каталонській Барселоні.

Після того, як сторонам вдалося кілька днів тому досягти усної домовленості, тепер, за інформацією джерела, його трансфер у стан "блаугранас" незабаром буде офіційно підтверджений.

Кесс’є переходить до Барселони на правах вільного агента. Його контракт буде розрахований до літа 2026 року, а зарплата в новому клубі становитиме 6,5 мільйона євро за сезон, не рахуючи різних бонусів.

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