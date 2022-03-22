Івуарійський хавбек продовжить кар'єру на Камп Ноу.
ФРАНК КЕСС'Є, GETTY IMAGES
22 марта 2022, 16:44
Контракт центрального півзахисника італійського Мілану Франка Кесс’є добігає кінця вже прийдешнього літа, проте достеменно відомо про те, що гравець не виказав бажання продовжувати взаємини із своїм поточним клубом у подальшому.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 25-річний івуарієць продовжить свою кар'єру у каталонській Барселоні.
Після того, як сторонам вдалося кілька днів тому досягти усної домовленості, тепер, за інформацією джерела, його трансфер у стан "блаугранас" незабаром буде офіційно підтверджений.
Кесс’є переходить до Барселони на правах вільного агента. Його контракт буде розрахований до літа 2026 року, а зарплата в новому клубі становитиме 6,5 мільйона євро за сезон, не рахуючи різних бонусів.
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