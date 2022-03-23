Испания

Прогрес гравця не залишив осторонь його клуб.

Перехід у якості вільного агента нападника П’єра-Емеріка Обамеянга до каталонської Барселони під час минулої трансферної кампанії фактично зірвав дуже важливий для "блаугранас" процес погодження умов із Усманом Дембеле відносно продовження його виступів за клуб.

Агентам та власне самому 24-річному виконавцю тоді не сподобалось, що новоприбулий гравець у підсумку зможе розраховувати на високий рівень зарплатні, а з його пропозицією збільшити власні доходи клуб вирішив не погоджуватись.

У підсумку, за кілька місяців до завершення поточного контракту з Барселоною Дембеле втрапив у неприємний конфлікт із фанатами клубу та опинився за крок від можливого отримання статусу вільного агента.

Проте, саме у цей скрутний час Усман нарешті заграв приблизно на тому рівні, на якому його хочуть бачити в Барселоні.

Як заявив віце-президент Барселони Рафа Юсте, клуб тримає руку на пульсі подій довкола Дембеле, тому найближчим часом можливі нові зустрічі з його агентами.

"Як ви знаєте, перші переговори тоді не дали жодних результатів. Проте Хаві каже нам, що Усман — винятковий гравець і багато дає клубові.

Я думаю, що ці слова також відіграють дуже важливу роль на психологічному рівні, тому що Дембеле під керівництвом Хаві набагато краще розуміє систему.

Зрозуміло, що Хаві зараз є зразком для гравців. Тому це правда, що Дембеле почувається все більше вдома з кожним днем.

У Барселоні доволі затишно, і я не виключаю, що найближчими місяцями ми знову зустрінемося з його агентами з можливістю того, що він продовжить працювати з нами", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Дембеле за 21 матч (1169 хвилин) забив двічі та віддав дев’ять гольових передач.