Испания

Футболіст розповів про ставлення іспанців до країни-агресорки.

Захисник хіхонського Спортингу Василь Кравець розповів, як в Іспанії відносяться до РФ, яка розпочала війну в Україні.

"Коли почалися бомбардування, коли мирні українці почали тікати від обстрілу, я всі ці ролики викладав у Instagram. Мені писали багато іспанців, як знайомі, і чужі. Вони були шоковані. Вже набагато більше людей стали ненавидіти РФ.

Місяць тому один із моїх партнерів по команді жартома сказав, що скоро мені доведеться міняти паспорт на російський, але коли почалася війна, він дико вибачався за свої слова і висловив свою ненависть до РФ.

У команді підтримують. Особливо спочатку говорили про допомогу, якщо якась необхідна. Психологічно було дуже складно. Тільки недавно я прийшов у норму, якщо це можна так назвати, оскільки потрібно тренуватися та грати", — розповів Кравець в інтерв'ю Zbirna.com.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!