Испания

Футболіст поміркував про недавню гру.

Півзахисник Реала Тоні Кроос закликав фанатів забути гру проти Барселони (0:4) і рухатись далі.

"Це був вечір, який варто забути. Ми були бандою невдах. Після гри вже прийшов лікар і сказав, що я маю пройти допінг-контроль".

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"Пішов, а там Піке та Жорді Альба теж були. Ми не говорили. Ми з Вінісіусом були невдахами", розповів Кроос в інтерв'ю Diario Sport.

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