Испания

Football.ua підбиває підсумки минулого поєдинку між Реалом і Барселоною, який завершився розгромною поразкою для "вершкових".

Чергове "Класичне" у Іспанії цього сезону очікували з великим інтересом, ще й яким! Барселона останнім часом нарешті почала демонструвати дуже симпатичний та "смачний" футбол, який так жадають бачити Хаві та вболівальники славетного клубу, Реал проводить сильний та стабільний сезон у чемпіонаті. Здавалося, що ще потрібно для неймовірної вистави?

А для цього самого дійства забракло, як не банально, Каріма Бензема. Функції француза у нинішньому Мадриді не обмежуються лише забитими м'ячами, тож його втрата у подібних великих матчах помітно відчувається. Окрім цього, його колега по нападу Вінісіус відчуває себе блискуче у зв'язці із Карімом, але поки що не тягне роль гравця, котрий може вирішувати долю подібних ігор в соло.

Проте, звісно, не лише неприємною втратою КБ потрібно виправдовуватися Реалу після подібного приниження на власному стадіоні! Давайте розбиратися.

Отож, як Карло Анчелотті компенсував відсутність свого лідера? Італієць не довірився Луці Йовичу або Маріано Діасу із перших хвилин, реалізувавши на практиці доволі гнучку та незвичну для "вершкових" схему.

Головним діючим обличчям у ній був Лука Модріч. Двужильний хорват разом із напарником по центру поля Тоні Кроосом формував першу лінію пресингу, а під час білд-апу ситуативно опускався нижче, допомагаючи центральним захисникам. В одному з епізодів він навіть опинився на позиції "дев'ятки", але не зумів конвертувати у взяття воріт старання партнерів. Ще б пак, це не є його першочерговою задачею!

Ще одне ноу-хау від "Татка" Карло – розміщення Вінісіуса та Родріго. Наприклад, у першому таймі бразильський тандем працював по усій бровці, допомагаючи Начо та Дані Карвахалю, глибоко опускаючись у позиційній обороні.

Це спрацював цей план по стриманню суперника не на тактичній дошці, а на футбольному прямокутнику Сантьяго Барнабеу? Ні. Ба більше, це була повна катастрофа, яку Анчелотті так і не владнав навіть після перерви.

Тібо Куртуа доволі різко підтвердив цю тезу наступними словами у післяматчевій конференції: "Тренер намагався додати корективи у перерві. Ми їх не зрозуміли, а вже через 40 секунд після виходу на другий тайм Ферран втікав 1 на 1 зі мною."

Але провал однієї команди як правило означає тріумф суперника. Так і є. Після призначення Хаві головним тренером рідного клубу було дуже багато скепсису у його адресу. Мовляв, гра принципово не змінилася, багато проблем так і не було вирішено. Проте після дуже солідного лютого, який вмістив в себе блискучі саме тактичні перемоги "Чаві" Ернандеса над Наполі та Атлетіко, а також цього виносу ще одного мадридського тіла, критики мають помітно передивитися свої погляди.

До речі, порівняйте 4:2 із "Чоло-тім" на Камп Ноу та цими 4:0 на Барнабеу. У матчі проти "матрацників" в каталонців, скоріше, була просто фантастична реалізація, аніж тотальне домінування над діючим чемпіоном Іспанії, а ось у цьому випадку рахунок абсолютно по ділу, хоча нинішній Реал виглядає набагато міцніше та переконливіше за нинішній Атлетіко!

Якихось принципових змін коуч "кулес" не зробив. Банда у жовтих майках діяла, як відточений механізм, де кожен знає як "отче наш" свої функції на полі, та ще й виконує їх на "ура".

Пам'ятаєте фантастичну зв'язку Усмана Дембеле та П'єр-Емеріка Обамеянга часів дортмундської Боруссії? Не впевнені, що керівництво "синє-гранатових" розглядало цей факт блискучої синергії цього дуету у контексті зимового трансферу "Ауби" із Арсеналу, але якщо навіть й так – вони потрапили у яблучко! Після переїзду у столицю Каталонії габонського форварда друге дихання отримав й його французький друг.

Дембеле заслужив на звання MVP матчу! На рахунку вінгера Барси два ассисти, три ключові передачі, два відбори м'яча, дві успішних спроби дриблінгу та три удари! І це лише статистичні дані. Якщо брати до уваги чисто візуальні спостереження, то чемпіон світу просто раз за разом шив у дурні Начо на правому фланзі. Не допомагали навіть повернення Вінісіуса для підстраховки!

На протилежному фланзі справи для Реалу шли не краще. Дані Карвахаль відверто не встигав за ривками Феррана Торреса, у першому таймі досвідчений іспанський ветеран взагалі частенько лишав багато вільного простору у лівому напівфланзі, що призводило до небезпечних моментів та пожеж у обороні.

Взагалі-то, негативно відмітився увесь захисний блок "вершкових". У одній лише першій сорокап'ятихвилинці кожного з захисників пройшли на дриблінгу принаймні один раз! Але це лише квіточки.

Більш катастрофічними показниками є показники ударів. Уявіть собі, з 18 ударів Барселони по воротах Тібо Куртуа (до речі, відігравшого непоганий матч із його 6 сейвами! Не дарма отримав нагороду найкращого гравця минулого місяця у Ла Лізі перед початком зустрічі!) 16 (!) були нанесені з меж штрафного майданчика, один із воротарського, тобто 95%! Справжнє божевілля!

В Реала цей показник склав лише 50% (лише 7 ударів з меж карної зони).

Окрім того, вражає й наступник показник. У другому таймі Барса трохи знизила оберти (94 паси на своїй половині у другому таймі проти лише 54 у першому), але у перші 45 хвилин виконала 121 передачу у фінальній третині поля проти, увага, 26 (!) у "бланкос".

У другій половині зустрічі Реал трохи виправив цю жахливу статистику (90 на 43), але було запізно.

У другому таймі Реал перейшов на схему 4-2-3-1. "Татко" Карло змінив обох фулбеків, а також кинув у бій Маріано Діаса. Давід Алаба зайняв місце Карвахаля на правому фланзі, виконуючи роль хибного фулбека та частенько звалюючись у напівфланг під час атак Мадриду, Лукас Васкес замінив Начо зліва, а другого центрального захисника у парі з Едером Мілітао грав Каземіро, проте це взагалі не змінило хід подій.

Барселона взагалі зуміла довести справу до 0:4 на власну користь! Який ж шикарний м'яч забив Ферран після передачі п'ятою від Обамеянга – справжнісінька цукерочка!

На закінчення та десерт – ще один показник безпорадності захисту королівського клубу у цій зустрічі – другий гол гостей. У нинішній "блауграні" є небагато гравців, які вміють чудово пробити головою під час стандартних положень. Піке, Люк де Йонг, власне, Обамеянг, та Рональд Араухо – це ті, від кого йде сама така загроза. І що, хтось зважив на цей факт і міцно тримав уругвайця? Ха!

Реал у цьому епізоді використовує змішану оборону при кутовому. Спочатку Араухо знаходиться біля Вінісіуса та Модріча. Під час подачі захисник Барси спочатку відклеюється від хорвата (як можна взагалі лишати Луку проти маючого перевагу у антропометрії уругвайця при стандартах?!), а далі встигає замкнути подачу від Дембеле, випередивши й Алабу, й Мілітао! Причому і австрієць, і бразилець кілька разів позирають у бік суперника й просто не можуть його не бачити, але чомусь ніхто з них завчасно не йде грати проти нього.

Підсумовуючи, блискуча тактична перемога "юного-зеленого" Хаві над аксакалом тренерського цеху Карло Анчелотті в усіх параметрах. Ця Барселона є більш зрілим колективом, зимові трансфери помітно додали їй якості та варіативності, тож у майбутнє можна дивитися із оптимізмом. Реал провалив цю конкретну гру, але жодної трагедії не сталося. Потрібно лише перетравити цю болючу поразку та зробити із неї правильні висновки перед битвами з Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів та вирішальними боями у Прімері.

Реал Мадрид – Барселона 0:4

Голи: П'єр-Емерік Обамеянг (29, 51), Рональд Араухо (38), Ферран Торрес (47)

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль (Маріано Діас, 46), Мілітао, Алаба, Начо (Лукас Васкес, 63) – Каземіро, Кроос (Камавінга, 46) – Вінісіус, Модріч, Вальверде, Родріго (Асенсіо, 63)

Тренер: Карло Анчелотті (Італія)

Барселона: тер Штеген – Араухо, Піке, Ерік Гарсія, Альба (Дані Алвес, 86) – Ф. де Йонг (Гаві, 71), Бускетс, Педрі (Ніко Гонсалес, 86) – У. Дембеле (Адама Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ф. Торрес

Тренер: Хаві Ернандес (Іспанія)

Попередження: Кроос, Модріч, Камавінга, Лукас Васкес – Ф. де Йонг, Бускетс, Альба, Ніко Гонсалес