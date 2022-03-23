Испания

Футболісти поки не бажають підписувати нові угоди.

Каталонська Барселона зв'язалась з менеджерами півзахисника Гаві та захисника Рональда Араухо з ціллю обговорити продовження контрактів.

Але футболісти заявили, що наразі не готові підписувати нові угоди із "синьо-гранатовими". Основана причина відмови — недостатнє підвищення заробітної плати.

Цікаво, що це вже не перша розмова керівництва клубу з футболістами та їхніми агентами. Вони вже тричі спілкувалися, але згоди не досягали.

Діючий контракт 17-річного Гаві розрахований до літа 2023 року. Угода Араухо триває до також до літа 2023 року.

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