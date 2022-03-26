Испания

Функціонер Барселони розповів про трансферну політику клубу.

Прийдешнє літне трансферне вікно обіцяє стати доволі цікавим із огляду на велику кількість чуток, що сполучають нападників французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе та форварда дортмундської Боруссії Ерлінг Голанда з можливими переходами до мадридського Реалу та каталонської Барселони.

Президенту "блаугранас" Жоану Лапорті під час одно зі своїх останніх інтерв’ю знову довелося відповідати журналістам на питання стосовно інтересу власного клубу до цих гравців.

"Я намагаюся ніколи не говорити про конкретних гравців, бо це лише підіймає їх ціну. Проте, можу запевнити, що Барселона не буде проводити жодних фінансових операцій, які можуть наразити клуб на серйозні проблеми в майбутньому.

Цей принцип є сталим для нас із тих пір, як я повернувся на посаду президента клубу. Намагаємося відбудувати власну філософію, стиль роботи та розуміння футболу. Уважаємо, що так буде краще для всіх.

Після 4:0 у матчі проти Реала, ми жодним чином не втратимо голову. Я чув якість чутки, що буцімто Мбаппе є наближеним до нашого клубу. Це все футбольний шоу-бізнес, не більше. Коментувати подібні речі я не маю намірів.

Команда зараз для нас є пріоритетом. Коли ти говориш про якогось гравця, це лише підіймає йому ціну. Нам потрібне посилення, але лише в тій концепції, що ми вже маємо на поточний час.

Ла Ліга зараз уважає, що наш сукупний рівень заробітної платні є занадто великим. Працюємо й над цим також за допомогою якісних, проте не надто коштовних трансферів", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що раніше англійський клуб відмовився продавати власного лідера атаки до каталонської команди.