Испания

Мадридський клуб хоче розвантажити зарплатну відомість.

Навіть найбільші клуби Старого Світу на кшталт мадридського Реалу іноді відчувають потребу в тому, аби трохи розвантажити фонд заробітної платні власних футболістів.

Як повідомляє іспанська преса, у "вершкових" уже навіть назбиралися кілька кандидатур на трансфер у майбутнє літнє трансферне вікно.

Ідеться про валлійського нападника Гарета Бейла, бразильського захисника Марсело та іспанського півзахисника Іско.

Ця трійка гравців у поточному сезоні не зуміла провести на полі в сукупності й 1200 хвилин, та до того ж не мають на цей час пропозицій від клубу щодо продовження контракту.

Проте, загальні витрати на утримання лише цих трьох гравців дорівнюють 60 млн євро на рік, із яких Бейл отримує половину суми, Марсело платять 16 млн євро, а Іско заробляє залишок — 14 млн євро. Усі суми наведено без урахування податків.

Окрім цього, потенційними кандидатами на вихідний трансфер із Реалу залишаються Еден Азар, Лука Йович та Маріано Діас. Витрати на їх утримання дещо менші — 50 млн євро брутто загалом (30 приходиться на Азара, Йович отримує 10, а Маріано — 9).